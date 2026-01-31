Българска гордост: Димитър Кисимов е шампион на Australian Open

Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. 17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4 за 64 минути. Това беше дебютът на Кисимов в турнир от Големия шлем при юношите. Въпреки че към момента българинът не попада в топ 20 на световната ранглиста, със сигурност ще се изкачи след този си успех.

България има шампион в трети пореден турнир от Големия Шлем

Кисимов и Дойг започнаха по-силно и пробиха за 3:1 в първия сет. При 5:2 те изпуснаха четири сетбола, но показаха характер и затвориха сета в своя полза от шестата си възможност. Във втората част българо-южноафриканският тандем изостана с 2:4, но спечели следващите четири гейма и стигна до титлата. Така България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов през миналата година на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ.

Още: Бивш номер 1 в тениса за Джокович: "Станахме свидетели на величие! Да направиш това на 38 години..."

Димитър Кисимов е на 25-то място в световната ранглиста

С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от Големия шлем. Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов. В момента Кисимов е номер 25 в световната ранглиста, но след този триумф е сигурно, че изкачването към върха тепърва започва.

Още: Джокович - Алкарас: Кога и къде да гледаме големия финал на Australian Open