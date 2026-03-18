Спорт:

След среща между Зеленски и Санчес: Испания отпуска нов пакет военна помощ на Украйна за 1 млрд. евро (ВИДЕО)

18 март 2026, 20:30 часа 388 прочитания 0 коментара
Испания ще предостави нов пакет военна помощ на Украйна за общо 1 милиард евро. Това обяви премиерът Педро Санчес след среща с Володимир Зеленски в Мадрид. Така общата стойнтост на помощта на Испания за четири години война възлиза на над 4 милиарда евро. Испания и Украйна ще си сътрудничат и в общо производство на отбранителна техника. Мадрид ще подкрепя и усилията на Киев за присъединяване към Европейския съюз, заяви Санчес.

„Днес има нови споразумения в областта на отбраната между Украйна и Испания, както и между нашите компании. Работим заедно с правителството на Испания и испанските компании, за да осигурим осезаемо по-нататъшно технологично развитие на нашите въоръжени сили и нашите страни. Украйна е готова да помогне с необходимите дронове, опит и способности. От своя страна, отбранителната промишленост на Испания може да снабди Украйна с боеприпаси, радари, оборудване и други ресурси, от които се нуждаем. Нашите екипи вече работят по детайлите и днес бяха подписани нови споразумения, които разширяват това сътрудничество. Благодаря ти, Педро Санчес Перес-Кастейон! Благодаря ти, Испания“, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски.

По-късно той проведе среща и с испанския крал Фелипе VI в кралската резиденция на Сарсуела. „Дълбоко ценим подкрепата на Испания за нашите хора, които бяха принудени да напуснат домовете си заради войната. Благодарен съм на Негово Величество и на целия народ на Испания за непоколебимата подкрепа за Украйна през всички тези години на руска агресия“, обяви Зеленски.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Испания военна помощ Педро Санчес Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес