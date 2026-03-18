След среща между Зеленски и Санчес: Испания отпуска нов пакет военна помощ на Украйна за 1 млрд. евро (ВИДЕО)

Испания ще предостави нов пакет военна помощ на Украйна за общо 1 милиард евро. Това обяви премиерът Педро Санчес след среща с Володимир Зеленски в Мадрид. Така общата стойнтост на помощта на Испания за четири години война възлиза на над 4 милиарда евро. Испания и Украйна ще си сътрудничат и в общо производство на отбранителна техника. Мадрид ще подкрепя и усилията на Киев за присъединяване към Европейския съюз, заяви Санчес.

„Днес има нови споразумения в областта на отбраната между Украйна и Испания, както и между нашите компании. Работим заедно с правителството на Испания и испанските компании, за да осигурим осезаемо по-нататъшно технологично развитие на нашите въоръжени сили и нашите страни. Украйна е готова да помогне с необходимите дронове, опит и способности. От своя страна, отбранителната промишленост на Испания може да снабди Украйна с боеприпаси, радари, оборудване и други ресурси, от които се нуждаем. Нашите екипи вече работят по детайлите и днес бяха подписани нови споразумения, които разширяват това сътрудничество. Благодаря ти, Педро Санчес Перес-Кастейон! Благодаря ти, Испания“, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски.

По-късно той проведе среща и с испанския крал Фелипе VI в кралската резиденция на Сарсуела. „Дълбоко ценим подкрепата на Испания за нашите хора, които бяха принудени да напуснат домовете си заради войната. Благодарен съм на Негово Величество и на целия народ на Испания за непоколебимата подкрепа за Украйна през всички тези години на руска агресия“, обяви Зеленски.

