Сачева: Непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са помпане на въздух

„Бих се радвала, ако тази предизборна кампания е повече за резултатите, отколкото за обещанията. В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш“, каза в „Лице в лице“ по bTV Деница Сачева от ГЕРБ. „Някои наши опоненти се занимават с маркетингови похвати, с които управляват чувствата на хората – отмъщението, омразата, предразсъдъците, негативизма. Удобно отместват разговора от резултатите, защото няма какво да предложат“, каза тя.

По думите ѝ непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са отново помпане на въздух. „Ако върнем разговора на това кой какво реалистично може да направи и прави, тогава ще стане ясно кой става за тази работа и кой не“, обясни Сачева.

Според председателя на СДС коалицията ще търси сътрудничество с проевропейски и евроатлантически формации Тя каза също така, че не трябва да се търсят твърдения за сближаване на ГЕРБ с партията на Румен Радев. „Имаме си много ясна програма и участваме в тези избори за вота на хората с резултатите, които сме постигнали до момента, и с плановете, които ще предложим на хората“, посочи Деница Сачева.

