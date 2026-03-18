Какви са плановете на Кремъл за войната в Украйна: Разкрития на американското разузнаване

18 март 2026, 20:53 часа 335 прочитания 0 коментара
Русия ще се опита да продължи войната си на изтощение в Украйна, докато не приключат мирните преговори. Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард по време на изслушване в сенатска комисия. „Според ICSS, Русия е запазила превес във войната срещу Украйна през последната година. Водените от САЩ преговори между Москва и Киев продължават. Докато не бъде постигнато такова споразумение, Москва вероятно ще продължи да води бавна, изтощителна война, докато не повярва, че целите ѝ са постигнати“, заяви тя.

Според Габард, Русия също засилва партньорството си със Северна Корея. По-конкретно, според данни на американското разузнаване, Пхенян е засилил военния си капацитет, докато участва във войната срещу Украйна. „Севернокорейските военни са натрупали боен опит във войната на 21-ви век и са се сдобили с ново оборудване. През 2024 г. Северна Корея изпрати над 11 000 войници в Русия, за да подпомогнат бойните операции в Курск. Пхенян продължава да развива и разширява своите стратегически оръжейни програми, включително ракети, способни да избягват американските и регионалните системи за противоракетна отбрана“, добави Габард.

Същевременно тя отбеляза, че макар Русия да запазва способността си избирателно да оспорва интересите на САЩ по света, най-опасната заплаха, която Русия представлява за САЩ, е потенциалната ескалация на участието на Москва в съществуващите конфликти – особено в Украйна. „Путин продължава да инвестира в руската отбранителна индустриална база, както и в нови възможности, които биха могли да представляват по-голяма заплаха за САЩ и нейните сили в чужбина, отколкото конвенционалните оръжия. Русия притежава съвременни системи, хиперзвукови ракети и подводници, предназначени да компенсират военните предимства на САЩ. Москва разчита и на други инструменти за оказване на натиск, използвайки тактики на „сива зона“, за да постигне целите си и да се конкурира на ниво под въоръжения конфликт“, заяви Габард.

Мирните преговори

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че има „много лошо предчувствие“ относно влиянието на войната в Близкия изток върху прекратяването на войната в Украйна. Той заяви, че Украйна продължава да комуникира ежедневно със Съединените щати, но преговорите с участието на Русия непрекъснато се отлагат.

Междувременно Турция обяви готовността си да организира следващия кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна. Според външния министър Хакан Фидан, той е предал тази информация на Русия по време на телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров.

Елин Димитров
