Асен Василев: Нямаме никакво отношение към подбора на служебния кабинет или към неговата политика

Основният инфлационен натиск за българската икономика ще дойде от цената на горивата. Това заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Според мен кабинетът трябва да разработи доста бързо и да внесе в парламента пакет, както ние направихме, когато започна войната в Украйна. Този пакет започва не толкова от цените на горивата, той започва от основния двигател на инфлацията в момента - цените на електроенергията за бизнеса. Октомври месец миналата година имаше таван, който още от 2022 г. заработи, над който бизнесът получаваше компенсации и съответно не се вдигаше цената на тока за бизнеса, оттам и цената на услугите и на стоките, които предлагат. От октомври месец миналата година този таван дефакто го няма. И в момента бизнесите плащат двойни и тройни сметки за ток. Това автоматично влиза в цените на стоките“, обясни той.

„Защо го казвам? Сега като имаме проблем с петрола, той вече е над 100 долара на барел, той автоматично води със себе си нагоре и цената на природния газ. А цената на природния газ, тъй като за съседна Гърция 40% от електроенергията се произвежда от природен газ, ние сме вързани в общ пазар, автоматично ще вдигне цените на тока за бизнеса. И оттам ще дойде основният инфлационен натиск. Той няма да дойде през горивата, той ще дойде през електроенергията за българската икономика", категоричен бе Василев.

За служебното правителство

Василев коментира връзката на ПП със служебното правителство и конкретно със служебния министъра на финансите. "Министрите са избрани от господин Гюров, назначени са от госпожа Йотова. Ние нямаме никакво отношение към подбора на този кабинет или към неговата политика. Г-н Клисурски е финансов министър, който е дал клетва да служи на българските граждани, а не да се консултира с някой в "Продължаваме промяната". И той това прави. Той служи на българските граждани като министър и сам си взема решенията", разграничи се той.

За акциите срещу купуване на гласове

Председателят на "Продължаваме промяната" коментира акциите на МВР за купуването на гласове. "Дилърите не са се променили много във времето. Въпросът е дали МВР противодейства и ги спира да купуват гласове или седи и нищо не прави, защото и това сме виждали. Или най-лошото, което се случи по времето на кабинета Главчев и това го потвърди Конституционният съд. Цяла партия влезе в парламента. Най-нечестните избори в историята на България. Тогава МВР охраняваше дилърите. Не да седи и да гледа настрани, директно ги охраняваше. И затова се стигна до такива безумни, нечестни избори и цяла партия да влезе в парламента", категоричен бе Асен Василев.

