Григор Димитров изпревари всички българи в международна класация

Първата ни ракета Григор Димитров е най-известният българин според популярния профил World of Facts. Тези данни са въз основа на най-търсените в Google, най-често споменаваните в медиите и считаните за най-влиятелни личности, информира "24 часа".

34-годишният българин се нарежда редом до Арнолд Шварценегер (Австрия), Риана (Барбадос), Кевин де Бройне (Белгия), султана на Бруней Хасанал Болкиах, Джъстин Бийбър (Канада), Шакира (Колумбия), Ангела Меркел (Германия), Рафаел Надал (Испания), Мохамед Салах (Египет), Кими Райконен (Финландия), Килиан Мбапе (Франция), Роуън Аткинсън (Великобритания), Али Хаменей (Иран), Бьорк (Исландия), Джорджо Армани (Италия), Юсейн Болт (Ямайка), кралица Рания (Йордания), Макс Верстапен (Нидерландия), Кристиано Роналдо (Португалия), Новак Джокович (Сърбия), президентите на Турция и Украйна Реджеп Ердоган и Володимир Зеленски, Тейлър Суифт (САЩ).

Тази вечер на Гришо предстои да започне участието си на Мастърса в Маями. В първия кръг той излиза на реваншна среща срещу белгиеца Рафаел Колиньон, от когото загуби в Бризбейн на старта на тазгодишния сезон. При евентуална победа Димитров ще се изправи срещу Флавио Коболи.

На миналогодишното издание на турнира Гришо достигна полуфиналите, където загуби от Новак Джокович.

