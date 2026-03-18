Учени откриха голяма черна скала на Марс: Какво има в нея?

Учени откриха голяма черна скала на Марс. Голяма марсианска скала, наречена „Черната красавица“, предоставя нова информация за историята на Марс. Въпреки малкия размер на скалата, откритията са значими както за планетарната наука, така и за търсенето на следи от минал живот на Марс, според Daily Galaxy.

Голяма черна скала на Марс: Какво се крие в нея?

Метеорит, вероятно образуван от мощен удар върху Марс, е датиран на повече от 4,48 милиарда години. Това проучване разкрива изненадващи открития, които подкрепят теорията, че някога на Червената планета е съществувала вода.

„Регионът, който идентифицираме като източник на този уникален марсиански метеоритен образец, е истински прозорец към древните среди на планетите, включително Земята, които нашата планета е загубила поради тектониката на плочите и ерозията“, каза д-р Антъни Лагейн, изследовател в Центъра за космически науки и технологии към университета Къртин.

По-конкретно, сканирането разкри включвания на богат на водород железен оксихидроксид в метеорита. Тези малки фрагменти съставляват приблизително 0,4% от обема на пробата, но значението им е значително – те показват, че метеоритът „Черната красавица“ съдържа вода, която представлява до 11% от общото водно съдържание на пробата.

„Тези комплекси от промени са много подобни на наблюдаваните в проби, събрани от марсохода Perseverance в кратера Джезеро, които също съдържат хидратирани железни оксихидроксиди. Това сходство предполага, че подобни фази може да представляват широко разпространен резервоар близо до повърхността на ранния Марс“, отбелязват изследователите.

Учените предполагат, че „Черната красавица“ може да е произлязла от друг регион на Марс, но водата и в двата метеорита подкрепя хипотезата, че съседната на Земята планета е имала течна вода преди милиарди години.

„За първи път научихме за геоложкия контекст на единствената брекчиева проба от марсианска почва, налична на Земята, 10 години преди планираната мисия на НАСА за връщане на проби от Марс, която да върне проби, събрани от ровера Perseverance, който в момента изследва кратера Джезеро“, казва д-р Лаген.

