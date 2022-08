Експерти изброиха начини за бързо и отслабване преди морето

Дори и да остава само месец до сватбата, има начини да отслабнете бързо и безопасно, твърдят диетолозите. Те изброиха най-ефективните методи в интервю за Eat This, Not That!

Диетоложката Никол Суингъл препоръча да ядете повече зеленчуци и да ги добавяте към всяко хранене. Според нея зеленчуците съдържат фибри, които ви карат да се чувствате сити по-дълго. Тя също така предложи да се откажете от допълнителните закуски в кафенета и ресторанти, по време на които е лесно да приемете много повече калории, отколкото ви трябват, и дори да не го забележите. Нейната колежка Жанет Кимсъл посъветва да преразгледате диетата си и да се уверите, че тя съдържа достатъчно храни с протеини. Друго правило за отслабване преди сватбата е отказът от газирани напитки. В същото време според нея е важно да се изключат и диетичните газирани напитки, тъй като те също имат много захар. „Накрая, преди хранене си струва да оцените чувството на глад по скала от 1 до 10", заключи Суинг. „Това ще ви помогне да отслабнете, защото ще ви накара да спрете и да помислите дали тялото ви наистина е гладно или просто ви е скучно и затова искате да ядете." По-рано диетоложката Кортни Д'Анджело разкри три тайни за закуска, които помагат да се отървете от мазнините по корема и да поддържате стройна фигура. Д'Анджело смята, че не трябва да се увличате по сладкишите за закуска, но не трябва да се лишавате напълно от сладките кифли и торти.

