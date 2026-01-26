Това е най-токсичната емоция за здравето

Защо вината ни хваща в капан - и откъде идва тя

Емоция, която ни държи в капан в миналото

Тази емоция ви пречи да продължите напред, но може да ви спре.

Психиатърът разкрива коя е най-токсичната емоция, която ви обвързва с миналото, възпрепятства и ви пречи да продължите напред.

Вината е най-токсичната емоция, която заплашва психиката и физическото здраве.

Тази емоция ви пречи да продължите напред, но може да ви спре.

Още: Психотерапевт: Защо избираме партньори, които ни нараняват?

Чувствали ли сте някога вина ? Ако отговорът е „да“, тогава трябва да знаете, че това е емоция, която има много негативен ефект върху психиката и цялостното здраве. Испанският психиатър Мариан Рохас Естапе обясни защо тази емоция е толкова разрушителна за психичното здраве в интервю за „La Razon“.

Тя предупреждава за ежедневна емоция, която, ако бъде управлявана неправилно, изтощава енергия и блокира всяка промяна, и обяснява какво я причинява и как може да бъде трансформирана.

Вината е токсична емоция, която обвързва човек с миналото, чувство, което изтощава енергията, причинява депресия и пречи на вземането на решения.

Емоция, която ни държи в капан в миналото

Още: Слушалките: Социална изолация или необходимо уединение?

Мариан Рохас Естапе се фокусира върху вината - емоция, която често възниква след грешка, неосъществени очаквания или външно възражение. Тя може да произтича от прекомерна самокритика , но също и от околната среда - чрез сравнения, критика и осъждане.

Ако не бъде разпозната и обработена навреме, вината заема много психическо пространство и влияе негативно на настроението.

„Вината е токсична емоция, която ни обвързва с миналото и ни пречи да продължим напред “, подчертава психиатърката. Според нея малко емоции могат да бъдат толкова разрушителни, колкото вината, когато се зациклим в нея. Тя краде енергия, затруднява вземането на решения и може да доведе до дълбоко негативни емоционални състояния.

Защо вината ни хваща в капан - и откъде идва тя

Още: 10 тайни на скандинавското щастие

Вината възниква, когато чувстваме, че не сме постъпили правилно или че не сме отговорили на очакванията - нашите собствени или на другите . Проблемът възниква, когато това се превърне в ментален цикъл без изход.

Колкото повече поставяме под въпрос грешката, толкова по-силна става емоцията и се оттегляме:

Отлагаме извинението.

избягваме разговорите

Още: Защо интелигентните хора седят с гръб към стената в ресторант?

спираме да опитваме.

Резултатът е живот, фокусиран върху миналото, вместо върху настоящия момент.

Обратът: от бреме към агент на промяната

Рохас Естапе предлага промяна на перспективата - трансформация на вината.

Още: 7 знака, че най-накрая сте преминали тест на Вселената

Ако е имало грешка, целта не е самонаказание, а поука. Не става въпрос за отричане на случилото се, а за поправяне и пренасочване - преминаване от осъждане към отговорност.

Тогава вината престава да бъде бреме и се превръща в сигнал за промяна.

Как да започнете промяна - кратко ръководство

Назовете какво се е случило, без да го драматизирате.

Какво направих? Кого удари? Какво е по силите ми?

Поправете каквото можете.

Конкретно извинение, корекция на грешка или компенсация.

Научете си практически урок.

Какво ще направя различно следващия път?

Спрете да размишлявате или да се фокусирате върху негативни мисли .

Ако сте поели отговорност и сте действали - върнете се в настоящия момент. Тогава вината губи предназначението си.

„Вината не се натрупва, но може да се превърне в отправна точка за промяна “, казва Мариан Рохас Естапе. Нейното послание е просто, но силно: Трябва да приключим сметките си с миналото, за да си възвърнем енергията в настоящето и да използваме всяка грешка като лост за личностно израстване.