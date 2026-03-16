Ендокринолог: Това е най-добрият чай за контрол на кръвната захар

Инсулиновата резистентност е състояние, при което тялото се нуждае от повече инсулин, за да постигне същия ефект, обясни пред Daily Express д-р Дженифър Ченг, ръководител на ендокринологията в медицинския център на университета Хакенсак Меридиан Джърси Шор.

Инсулинът е хормон, чиято основна роля е да намали нивата на кръвната захар и да ѝ позволи да навлезе в клетките, където се използва като източник на енергия.

„Когато в тялото има повече мастна тъкан, има по-голяма инсулинова резистентност“, добави д-р Ченг.

Това състояние увеличава риска от развитие на диабет тип 2, затлъстяване, високо кръвно налягане и синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ), а ако проблемите вече са налице, това може да ги направи още по-трудни за контролиране.

Докато най-често срещаните храни, които трябва да се избягват – като сладкиши, газирани напитки и бял хляб – са някои, които могат да помогнат за стабилизиране на кръвната захар, зеленият чай се споменава все по-често.

Според д-р Ченг, някои изследвания показват, че зеленият чай може да има благоприятен ефект върху регулирането на глюкозата и инсулиновата резистентност, въпреки че са необходими по-обширни изследвания.

Зеленият чай съдържа активно съединение, наречено епигалокатехин-3-O-(3-O-метил) галат, което може да повлияе на така наречените чревни глюкозни транспортери (GLUT).

„Това съединение помага за намаляване на абсорбцията на захар в червата“, обясни лекарят.

Освен това, зеленият чай може да помогне на мускулите да използват глюкозата от кръвта по-ефективно, което допринася за по-стабилни нива на кръвната захар.

Някои проучвания показват и намаляване на инсулиновата резистентност, измерена чрез индекса HOMA-IR, който се основава на нивата на глюкоза и инсулин на гладно. Експертите обаче предупреждават, че резултатите в момента са противоречиви и че зеленият чай не трябва да се разглежда като заместител на терапията.

Кога е най-подходящото време за пиене на зелен чай?

Няма универсално „най-добро време“ за пиене на зелен чай. Пиенето му на празен стомах може да помогне за по-доброто усвояване на активните съставки, докато пиенето му с храна може да подобри усвояването на определени хранителни вещества, като например желязо.

По-важно от времето е количеството. Някои проучвания показват, че за забележими ефекти е необходимо да пиете от четири до шест чаши на ден, редовно, за продължителен период от време.

Как правилно да приготвим зелен чай?

За да се уверите, че зеленият чай наистина има положителен ефект върху кръвната захар, д-р Ченг съветва:

– Изберете неподсладен зелен чай

– Не добавяйте захар

– Оставете чая да се запари за около три минути, вместо да го накисвате дълго време

– Помислете за чай мача или чай на прах, които може да съдържат повече антиоксиданти

Въпреки че може да бъде полезна добавка, зеленият чай не е заместител на здравословните навици.

„Диетата, редовната физическа активност и промените в начина на живот имат много по-голямо влияние върху контрола на кръвната захар“, подчерта д-р Ченг.

За превенция и по-добър контрол на диабета, препоръчителните мерки включват поне 150 минути умерена физическа активност седмично, контролиране на приема на въглехидрати, увеличаване на приема на фибри и – може би най-важното – управление на стреса.

„Стресът стимулира отделянето на хормони като кортизол, което може да повиши кръвната захар“, заключи лекарят.

Техники като дълбоко дишане, медитация, упражнения и активни хобита могат да окажат голямо влияние върху вашето здраве – и върху нивата на кръвната ви захар.