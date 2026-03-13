Сокът от туршия има скрита сила: Какво може да направи с тялото!

Тази не чак толкова привлекателна жълтеникава и прозрачна течност с кисел вкус доскоро беше най-пренебрегваният млечен продукт, или по-скоро страничен продукт, тъй като се образува чрез отделяне от млякото, което се сгъстява по време на процеса на производство на сирене. В древността е била ценена и хвалена като еликсир, но в по-новата история най-често е била изхвърляна като отпадък – само някои животновъди са знаели или са били склонни да я използват в диетата на млади домашни животни

Експертите казват, че подобни напитки могат да бъдат естествена подкрепа за организма, особено за възрастни хора, които са по-склонни към намаляване на имунитета, храносмилателни проблеми или недостиг на витамини и минерали.

Според Healthline , сокът от кисели краставички има някои ползи. Той може да помогне за хидратация преди и след тренировка , а някои хора го използват и за облекчаване на храносмилателни разстройства.

Експертите обаче предупреждават , че една чаша от 250 милилитра съдържа около 821 милиграма натрий, което е около една трета от препоръчителния дневен прием. Прекомерният прием на този минерал може да повиши кръвното налягане, а при хора, страдащи от подагра, може да влоши симптомите.

Диетолозите посочват, че сокът от кисели краставички може да има няколко потенциални ползи. Освен че помага за хидратацията и възстановяването на мускулите, той съдържа и антиоксиданти, а някои го свързват с контрола на теглото и стабилизирането на нивата на кръвната захар.

Healthline заявява, че въпреки необичайния си вкус, тази напитка може да бъде полезна за някои.

„Дори и да не ви харесва вкусът, може да ви се струва, че си струва да го пиете заради потенциалните му ползи за здравето.“

Диетологът Матю Блек обяснява, че сокът от кисели краставички понякога се използва от спортисти за подобряване на представянето и ускоряване на възстановяването. Други го пият, защото вярват, че може да помогне при мускулни крампи или дори да облекчи симптомите на махмурлук.

Диетологът Ейми Шапиро добавя, че туршиите и сокът им съдържат електролити, предимно натрий, което помага за регулиране на баланса на течностите в организма. Най-големият проблем с тази напитка обаче е високото ѝ съдържание на натрий. Прекомерната консумация може да увеличи риска от високо кръвно налягане, а в дългосрочен план - от инфаркт или инсулт.

Въпреки че ферментиралият сок може да допринесе за здравословен чревен микробиом и да помогне при спазми или стабилизиране на кръвната захар, експертите предупреждават, че той трябва да се консумира умерено.

„Тези продукти са с високо съдържание на натрий и трябва да се използват пестеливо. Потенциалните ползи понякога не надвишават рисковете, свързани с прекомерния прием на натрий“, заключава Блек.