Как да почистваме прах от лампи и осветителни тела

14 март 2026, 20:13 часа 0 коментара
Съдържание:

Лампите и осветителните тела често биват забравяни, когато почистваме дома, а всъщност именно там прахът се натрупва най-бързо. Той не само разваля вида им, но и прави светлината по-слаба и мътна. С няколко лесни навика обаче може да ги поддържате чисти без много усилия. Знаете ли кои са най-лесните начини да премахнете праха от лампите у дома?

Защо лампите събират толкова много прах

Осветителните тела са едно от местата в дома, където прахът се натрупва най-бързо, но често остават извън вниманието при почистване. Причината е проста – топлината от крушките привлича праховите частици във въздуха и те постепенно полепват по абажура, плафона или самата лампа. С времето този слой става все по-видим и може да направи светлината по-мътна и по-слаба.

Освен това прахът по лампите разваля и цялостния вид на помещението, особено ако осветителното тяло е светло или стъклено. Добрата новина е, че почистването не изисква много усилия, ако се прави редовно. Когато лампите се почистват веднъж на няколко седмици, прахът не успява да се натрупа в дебел слой и работата отнема само няколко минути.

Изключете осветлението преди почистване

Преди да започнете да почиствате лампа или друго осветително тяло, винаги изключвайте осветлението. Това е важно както за безопасността, така и за самото почистване. Когато крушката е включена, тя се нагрява и по нея може да има фин слой прах, който лесно се размазва. Ако започнете да почиствате докато е топла, има риск да оставите следи или да се изгорите. Най-добре е да изключите лампата и да изчакате няколко минути, за да се охлади. Така почистването ще бъде по-лесно и по-безопасно. Добре е също да използвате стабилен стол или малка стълба, ако лампата е на по-високо място. Това ще ви позволи да почистите спокойно и без да се протягате неудобно.

Как да почистите абажури и плафони без следи

Абажурите и плафоните често събират най-много прах, защото са с по-голяма повърхност. Ако са текстилни, най-лесният начин е да ги почистите с мека четка или суха микрофибърна кърпа. Тя събира праха, без да оставя следи по плата. При стъклени плафони може да използвате леко влажна кърпа, след което да подсушите с чиста суха кърпа, за да няма петна.

Ако плафонът е силно замърсен, понякога е по-удобно да го свалите и да го измиете с хладка вода и малко препарат за съдове. След това го подсушете добре, преди да го поставите обратно. Така светлината от лампата ще бъде по-ясна, а самото осветително тяло ще изглежда много по-чисто.

Лесен начин за почистване на висящи лампи

Висящите лампи и полилеите могат да изглеждат трудни за почистване, но всъщност има много лесен подход. Най-удобно е да използвате суха микрофибърна кърпа или специална четка за прах. Започнете от горната част на лампата и постепенно слизайте надолу. Така прахът няма да пада върху вече почистените части. Ако лампата има повече декоративни елементи, може да използвате малка четка, с която да достигнете до по-тесните места. При стъклени или метални елементи леко влажна кърпа също върши отлична работа. Важно е да не натискате силно, особено ако лампата има по-фини детайли.

Колко често е добре да почиствате осветителните тела

Много хора почистват лампите само когато прахът стане видим, но всъщност е по-добре това да се прави редовно. Ако отделяте няколко минути веднъж на две или три седмици, прахът няма да се натрупва и почистването ще бъде много по-лесно.

Това е особено важно в помещения като кухнята и хола, където осветлението се използва постоянно. Редовното почистване не само поддържа лампите в по-добър вид, но и помага светлината в стаята да бъде по-ярка и приятна. 

Почистването на лампите и осветителните тела не отнема много време, но прави голяма разлика за вида на дома. Когато отстранявате праха редовно и използвате подходяща кърпа или четка, лампите изглеждат по-чисти, а светлината в помещението става по-ясна и приятна. Така с няколко минути грижа домът ви изглежда по-подреден и уютен.

Денис Витанов
лампи прах почистване осветителни тела
