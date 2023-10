Пожар погълна полицейски комплекс в Египет (ВИДЕО)

Голям пожар е погълнал полицейски комплекс в Египет. Новината съобщи Комплексът се намира в главния град Исмаилия. ОЩЕ: След взрив на газ: Огромен пожар в жилищна сграда в Русия, има загинали (ВИДЕО)

Видеоклипове показват, че основната фасада на сградата се е срутила. Вижда се също как спасителните работнициизвеждат хора от сградата.

A huge fire has engulfed a police complex in Ismailia in Egypt.



Videos appeared to show that the main façade of the building had collapsed whilst rescue workers could be seen bringing people out of the building ⤵️ pic.twitter.com/1KlY4y0DF4