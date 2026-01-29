Чудо: Морска костенурка се възстанови след нападение от акула

Карета (вид морска костенурка), оцеляла след предполагаемо нападение на акула, беше върната в океана след месеци на рехабилитация, снабдена с устройство за сателитно проследяване, предаде Асошиейтед прес. Костенурката, наречена Пяри, беше изпратена с възторжени възгласи от хората, събрали се да видят как тя се завръща у дома, след като беше лекувана в специализиран център във Флорида, САЩ.

Проследяващото устройство е поставено на животното, за да се види как то се справя в океана, тъй като има само три плавника.

Макар въздухът на плажа да беше под 10 градуса по Целзий, температурата на водата на Атлантическия океан се е задържала до комфортните 25 градуса, каза Хедър Барън, главен научен сътрудник и ветеринарен лекар в специализирания център Loggerhead Marinelife в Джуно бийч.

За да се приспособи костенурката към повторно влизане в океана, водата в аквариума й е поддържана до около 27 градуса.

Събралите се на плажа хора снимаха Пяри, докато тя пълзеше по пясъка, с дългата антена на сателитното проследяващо устройство, развяваща се във въздуха, преди да изчезне сред вълните.

Костенурката е кръстена Пяри, което на хинди означава "прелестна" или "любима". Тя се е възстановявала в центъра от ноември, след като е оцеляла от нападение на хищник, в резултат на което е получила тежки наранявания на шията, корубата и двата предни плавника. Това е довело до ампутация на по-голямата част от левия й преден крайник.

"Винаги е много удовлетворяващо да видиш тези животни да се връщат у дома в океана", каза Хедър Барън. "Мисля също, че е особено удовлетворение носи това да можеш да ги проследиш чрез сателит и да видиш точно къде отиват и какво правят", допълни тя.

Въпреки че тези устройства са скъпи, по думите на Барън е важно да се събират данни, защото учените знаят много малко за това как костенурки с липсващи плавници се справят след рехабилитацията.

Освен Пяри, центърът следи още две костенурки с ампутирани крайници. Пътешествието им в океана може да бъде проследено на сайта на центъра, информира БТА.