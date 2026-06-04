Спорт:

"Гнусни авантюри": Експрезидент обвини Тръмп и фалшивите му приятели в открито писмо

04 юни 2026, 11:27 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Гнусни авантюри": Експрезидент обвини Тръмп и фалшивите му приятели в открито писмо

Бившият президент на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор публикува открито писмо, в което обвинява президента на САЩ Доналд Тръмп, че е бил подведен от „фалшиви приятели и съветници“ и осъди намесата на САЩ в Мексико. Писмото от пет страници, публикувано в профилите му в социалните мрежи, е озаглавено „Моята безусловна подкрепа за президента Клаудия Шейнбаум и уважително размишление за президента Доналд Тръмп“. 

Лопес Обрадор пише, че е бил поразен от „изненадващата промяна в отношението на президента Доналд Тръмп, особено що се отнася до отношенията с Мексико“.  

„Като се позовавам на личен опит и доказателства, настоящият Тръмп е различен от този, който познавах“, казва той, цитиран от испанската новинарска агенция ЕФЕ. 

Още: Ефект или дефект? Две войни не смъкват риска Иран да направи ядрено оръжие, даже го увеличават

Лопес Обрадор добавя, че когато е бил на власт, двамата са решили търговските, имиграционните и въпросите по сигурността „чрез разумен диалог и без конфронтация“. 

Той изключи, че промяната може да се отдаде на сегашния мексикански президент, тъй като „Шейнбаум е била ефикасна, отговорна, благоразумна и уважителна... тя се доказа като най-добрият президент, който Мексико е имало в наше време“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„По-скоро отдавам изненадващата промяна в мнението на Тръмп на неговите фалшиви приятели и съветници, както местни, така и чуждестранни, които го водят в гнусни и зловещи авантюри“, смята Лопес Обрадор.

„Не ме изненадва, че атаката на правителството на Съединените щати срещу Мексико използва обичайните си интервенционистки и безскрупулни практики, сега под претекст за борба с миграцията и трафика на наркотиците“, пише още той.

Още: В тази част на света прекратяването на огъня е когато стреляш по-умерено

„Те са сигурни, че могат да заблудят отново много американски граждани с хитлеристката пропагандна тактика да повтарят лъжи отново и отново, с оглед на предстоящите ноемврийски избори, за да продължат да обвиняват Мексико за всеки един от проблемите си“, добави той. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Мексико САЩ Андрес Мануел Лопес Обрадор
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес