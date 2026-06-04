"Гнусни авантюри": Експрезидент обвини Тръмп и фалшивите му приятели в открито писмо

Бившият президент на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор публикува открито писмо, в което обвинява президента на САЩ Доналд Тръмп, че е бил подведен от „фалшиви приятели и съветници“ и осъди намесата на САЩ в Мексико. Писмото от пет страници, публикувано в профилите му в социалните мрежи, е озаглавено „Моята безусловна подкрепа за президента Клаудия Шейнбаум и уважително размишление за президента Доналд Тръмп“.

Лопес Обрадор пише, че е бил поразен от „изненадващата промяна в отношението на президента Доналд Тръмп, особено що се отнася до отношенията с Мексико“.

„Като се позовавам на личен опит и доказателства, настоящият Тръмп е различен от този, който познавах“, казва той, цитиран от испанската новинарска агенция ЕФЕ.

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Лопес Обрадор добавя, че когато е бил на власт, двамата са решили търговските, имиграционните и въпросите по сигурността „чрез разумен диалог и без конфронтация“.

Той изключи, че промяната може да се отдаде на сегашния мексикански президент, тъй като „Шейнбаум е била ефикасна, отговорна, благоразумна и уважителна... тя се доказа като най-добрият президент, който Мексико е имало в наше време“.

„По-скоро отдавам изненадващата промяна в мнението на Тръмп на неговите фалшиви приятели и съветници, както местни, така и чуждестранни, които го водят в гнусни и зловещи авантюри“, смята Лопес Обрадор.

„Не ме изненадва, че атаката на правителството на Съединените щати срещу Мексико използва обичайните си интервенционистки и безскрупулни практики, сега под претекст за борба с миграцията и трафика на наркотиците“, пише още той.

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„Те са сигурни, че могат да заблудят отново много американски граждани с хитлеристката пропагандна тактика да повтарят лъжи отново и отново, с оглед на предстоящите ноемврийски избори, за да продължат да обвиняват Мексико за всеки един от проблемите си“, добави той.