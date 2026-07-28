След предупреждение за сигурността: САЩ заделят милиарди срещу Китай

Администрацията на Доналд Тръмп се готви да увеличи финансирането със стотици милиони долари за програми, предназначени да противодействат на нарастващото влияние на Китай по света след като миналата година спря много от тези инициативи по време на поредица от съкращения на бюджета и персонала, пише Associated Press. Причината са, че икономическите дейности на Китай в Западното полукълбо представляват риск за националната сигурност и просперитет на САЩ, съобщи пред медията служител на Държавния департамент.

Служителят, който не е бил упълномощен да говори публично по темата и е пожелал анонимност, е казал, че предложенията на Китай може да изглеждат по-евтини, но в крайна сметка се оказват по-скъпи поради преразходи, скрити такси за поддръжка и лошо представяне. ОЩЕ: Китай има план как да свали долара от трона. Ще сработи ли?

Тръмп налива милиони долари срещу Китай?

Администрацията уведоми Конгреса в края на миналата седмица, че възнамерява да похарчи 175,8 милиона долара за подмяна на остарели и застаряващи подводни телекомуникационни кабели в Карибите и Централна Америка, за да предотврати нахлуването на Китай.

Associated Press получи копие от уведомлението в понеделник.

Администрацията изрази дълбока загриженост относно дейността на Китай в Северна и Южна Америка, като отхвърля китайската собственост върху пристанищата в двата края на Панамския канал, инфраструктурните проекти, финансирани от китайската инициатива „Един пояс, един път“ в региона, и китайските инвестиции в телекомуникационния сектор.

Държавният департамент обмисля да похарчи близо половин милиард долара повече за програми, насочени към Китай в Западното полукълбо , Африка и Азия, според вътрешен документ на Държавния департамент, получен от Associated Press.

„Съединените щати трябва да отговорят на нарастващото икономическо, технологично и дипломатическо влияние на ККП по света, което подкопава националните ни интереси“, се казва в документа, в който се използва акронима за Китайската комунистическа партия. ОЩЕ: Китай удари по Путин и авантюрите му, руският бюджетен дефицит се наду два пъти над планирания за годината (ОБЗОР - ВИДЕО)