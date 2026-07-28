The ​​Telegraph: Битката на демократите с Тръмп заплашва подкрепата за Украйна

Демократите рискуват да подкопаят подкрепата на САЩ за Украйна, като се противопоставят на санкциите срещу страни, които купуват петрол от Русия, съобщава The Telegraph. Администрацията на Тръмп планира да наложи мита до 100% на петте страни, които внасят най-големи обеми петрол от Русия. Изданието отбелязва, че най-вероятно това са Китай, Турция и Индия.

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Подобен ход би ограничил значително един от ключовите източници на приходи на Кремъл, но висши демократи, включително потенциални кандидати за президент през 2028 г., твърдят, че мярката би била и „троянски кон“, давайки на Тръмп нов начин за налагане на мита. Демократите твърдят, че президентът на САЩ е демонстрирал склонност към злоупотреба с митническите си правомощия. Те смятат, че одобряването на този план за санкции ще насърчи Тръмп да наложи допълнителни мита.

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Изданието добавя, че този спор застрашава законопроекта, предложен от сенатор Линдзи Греъм, който преди смъртта си на 11 юли заяви, че санкциите ще поддържат икономическия натиск върху Москва. Първоначалната версия на „Закона Греъм“ предвиждаше 500% мито за купувачите на руски петрол. Нивото на митата обаче по-късно беше преразгледано. Сенатът би могъл да гласува по този законопроект още следващата седмица. Преди това обаче той трябва да получи подкрепата на всички сенатори.

Въпреки двупартийната подкрепа, демократите се противопоставят на всяко предложение, свързващо санкции и мита. Те се опасяват, че това би могло да създаде прецедент, който би позволил на Белия дом да налага още по-високи мита в бъдеще. „Тръмп демонстрира, че е злоупотребил с митническите си правомощия по изключително безотговорен начин, което е вредно за нашата икономика. Знам, че работим за ограничаване на тези правомощия и това е нещо, на което ще обръщам внимание. Особено предвид нарастващото влияние на Украйна, наистина е време да направим всичко възможно, за да ги подкрепим. Но подробностите са много важни за мен“, каза сенатор Кори Букър, потенциален кандидат за президент на Демократическата партия през 2028 г.

Реакцията на републиканците

Републиканската сенаторка от Аляска Кейти Брит разкритикува демократите за противопоставянето им на тарифите. „Наистина ли мразят Тръмп повече, отколкото искрено искат да помогнат на Украйна? Имаше много хора от демократическата страна, които се изказаха и казаха: „Това е правилното нещо. Сега е моментът да го направим.“ И вярвам, че други в крайна сметка ще последват примера им“, каза тя. Републиканският сенатор от Канзас Джери Моран, коментирайки противоречията около санкциите, ги нарече „тъжни“.

Иран може да бъде включен в законопроекта за санкции срещу Русия

По-рано беше съобщено, че лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун, републиканец от Южна Дакота, планира да добави разпоредба за налагане на санкции срещу Иран към законопроекта за санкции срещу Русия, който в момента се разглежда в горната камара.

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Тун каза, че вече е провел разговори с демократи и републиканци и те са подкрепили идеята. Той също така предлага налагане на санкции срещу съюзника на Иран в Ливан, Хизбула.

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