Необичайна престрелка в Мексико, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Един човек загина, а още двама души бяха ранени вчера в Мексико при престрелка посред бял ден близо до президентската резиденция, което според властите е необичайно събитие за мексиканската столица, предаде Франс прес. Жертвата е 42-годишен мъж. Секретариатът по сигурността и защитата на гражданите на Мексико определи инцидента като "пряко нападение". Двамата ранени са мъже на 39 години, се казва в изявление на ведомството.

Así fue el paso a paso de la balacera registrada en la zona Centro de la CDMX que dejó como saldo una persona muerta. #Hora21 con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/yYS6mSonr2 — N+ FORO (@nmasforo) July 28, 2026

Макар въоръженото насилие да е често срещано в граничните със САЩ райони и обикновено се извършва от наркотрафиканти, подобни престрелки стават рядко в столицата на Мексико, където все пак действат обаче и престъпни банди, по-специално "Унион Тепито" и съперничещата ѝ "Фуерца Анти-Унион".

Инцидентът е станал на площад "Санто Доминго", известен като място за трафик на фалшиви документи, съобщи полицията. Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум живее недалеч оттам, предава БТА.

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