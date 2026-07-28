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Необичайна престрелка в Мексико, има жертва и ранени (ВИДЕО)

28 юли 2026, 6:32 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Необичайна престрелка в Мексико, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Един човек загина, а още двама души бяха ранени вчера в Мексико при престрелка посред бял ден близо до президентската резиденция, което според властите е необичайно събитие за мексиканската столица, предаде Франс прес. Жертвата е 42-годишен мъж. Секретариатът по сигурността и защитата на гражданите на Мексико определи инцидента като "пряко нападение". Двамата ранени са мъже на 39 години, се казва в изявление на ведомството.

Макар въоръженото насилие да е често срещано в граничните със САЩ райони и обикновено се извършва от наркотрафиканти, подобни престрелки стават рядко в столицата на Мексико, където все пак действат обаче и престъпни банди, по-специално "Унион Тепито" и съперничещата ѝ "Фуерца Анти-Унион".

Инцидентът е станал на площад "Санто Доминго", известен като място за трафик на фалшиви документи, съобщи полицията. Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум живее недалеч оттам, предава БТА.

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Мексико Стрелба
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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