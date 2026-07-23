“Миналото ще вземе реванш”, предупреждаваше Радев - застигна ли то властта му сега? Анализ на Милен Любенов (ВИДЕО)

"Може досега управляващите или структурите им да се прегрупират, за да избегнат наказателна отговорност. Многократно съм цитирал едни думи на Румен Радев през 2021 г. като президент, произнесени към управляващото мнозинство зад правителството на Кирил Петков. Тогава той от трибуната на парламента се обърна към властта и каза, че ако тя не предприеме бързи действия по реформи в прокуратурата и борбата с корупцията, много скоро "миналото ще вземе реванш". Сега трябва да бъде попитан дали стои зад тези думи и дали не са валидни и за сегашното управление?" Това коментира в Студио Actualno политологът и преподавател доц. Милен Любенов по повод оповестените социологически данни, отчитащи първи спад в доверието към правителството. Според изследователя се наблюдава и несигурност дали Радев "изобщо има реално желание да разгражда този олигархичен модел", срещу който обеща да се бори и с чиято заявка спечели изборите.

"Твърде рано е да се правят по-генерални оценки за доверие и недоверие. Винаги при такъв висок изборен резултат е закономерно в хода на реалното управление и при сблъсъка с реалните предизвикателства, то да настъпи отслабване на подкрепата. Понатрупаха се доста проблеми и противоречия от гледна точка на поведението на "Прогресивна България" както във външнополитически план, така и във вътрешнополитически план относно очакванията за реформи и борбата с корупцията и върховенството на правото. До голяма степен подкрепата за ПБ дойде и с такава заявка, а виждаме, че в тези два месеца много малко или почти нищо не се случи в тази област", подчерта още Любенов.

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По думите му президентските избори ще бъдат първия сериозен електорален тест за новата власт. Политологът отправи и критика към проучването на "Маркет ЛИНКС" от 23 юли, което бе дискутирано и по време на интервюто:

"Тези данни са некоректно представени, тъй като ПП и ДБ са в общ въпрос, а те се разделиха като две отделни парламентарни групи. Редно е всички социологически агенции да представят пред избирателите двете формации поотделно. Има спад в ДПС и "Възраждане", но формацията на Радев запазва резултата си, който е и близко до изборния. За да има някакво съществено движение в този резултат, трябва да имаме политическа алтернатива и разместване сред другите партии, а ние нямаме такова, дори напротив", каза още той.

Гафове и лапсуси във всяка управленска стъпка?

На въпрос какво вижда той в комуникационните гафове на правителството и разнопосочните му сигнали и по външнополитическите теми, и по бюджетните - грешки на растежа или проклятието на центриста, който ще бъде удрян от двете страни с крайни обвинения в противоположната посока, Любенов обясни:

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"Тези противоречия, които продължават да съпътстват някои политически решения, са свързани с опита от една страна да се удовлетворяват очакванията на избирателите, а от друга страна са насочени към външнополитическите ни партньори. ... Във времето, когато се използват подобен тип подходи, неминуемо ще се стигне до отлив на електорат. През 2001 г. НДСВ бяха на прага на самостоятелното мнозинство и само след година бяха наполовина, тъй като имаше едни свръхочаквания, които се сблъскаха с реалността. Така че нещо подобно би могло да се случи и с ПБ, особено ако не предприемат действия по отношение на основния приоритет, с който спечелиха изборите - борбата с корупцията и върховенството на правото", обясни още Любенов.

Борбата с "олигархичния модел"

Политологът неколкократно подчерта, че не наблюдава действия в посока на разграждането на "олигархичния модел", както самият Радев определяше основната си предизборна заявка.

"Не виждаме такива действия. Да, вътрешния министър е много активен и да, трябва прокуратурата да повдига обвинения, но по други действия виждаме, че няма такава борба", каза политологът и даде пример с назначенията на шефа на ДАНС Пламен Тончев и това на бившата депутатка от ГЕРБ Десислава Трифонова за съветник на вицепремиера Александър Пулев.

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"Това са все стъпки, които озадачават средностатистическия избирател, който трудно би се ориентирал в тази картина. Има си и обяснения, все пак - вероятно повечето решения са свързани с мрежи на влияние, приятелски кръгове и групи, които участват в управлението на страната по задкулисен начин. Това е модела, срещу който се противопоставяше Радев, но виждаме, че много от тези прийоми остават и се използват и от новото управление", коментира още той.

Бюджетът на раздора

На въпрос дали очаква структурните реформи и промени, които не се виждат в настоящия бюджет, да бъдат оставени за бюджет 2027, Любенов каза:

"Те нямат много опции пред себе си. Ако в следващия бюджет не видим реални реформи, това ще се отрази пагубно изобщо за икономическото състояние на държавата. Много зависи от политическата воля на самите управляващи - те имат мнозинство за реформи. И точно това ще е много жалко - ако този комфорт не бъде използван да се реализират реформите. Те нямат оправдание, ако не предприемат нужните сериозни стъпки, които в краткосрочен план могат и да донесат негативи, но в дългосрочен план могат да донесат позитиви за страната", подчерта още анализаторът.

Целият разговор гледайте във видеото.

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