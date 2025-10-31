Расте броят на жертвите на урагана "Мелиса" (ВИДЕО)

34 са жертвите на урагана "Мелиса", който бушува в Карибско море. Стихията вече спадна до втора степен и не представлява опасност за хората. Въпреки опасенията, че това ще е най-мощният ураган от десетилетия в региона, щетите са предимно материални. За сравнение – ураганът "Катрина" през 2005 година, взе над 1500 жертви в Съединените щати.
Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5— AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025
След преминаването на "Мелиса" - в Ямайка, Хаити и Куба са разрушени стотици домове, повредЕни са хиляди коли и яхти. Без ток останаха десетки хиляди домакинства. Много страни като Франция, Белгия, Великобртания и Съединените щати ще предоставят помощ за пострадалото население.
Още: Ураганът "Мелиса" е безпощаден: Има ли повишен риск от мощни бури над Европа