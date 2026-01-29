Еврейска молитва на гробницата на Йосиф бе отправена за първи път от 25 години

За първи път от 25 години еврейски поклонници отправиха дневна молитвена служба тази сутринт на Гроба на Йосиф в Шхем (Наблус, на Западния бряг на река Йордан), предаде израелската новинарска агенция ТПС. Молитвата се състоя след решение на министъра на отбраната Израел Кац да разшири часовете за достъп до обекта извън нощните посещения. Това са първата дневна молитва на евреи от 2000 г., когато службите бяха прекратени по време на Втората интифада. Оттогава координираните посещения на мястото се осъществяваха почти изключително през нощта под тежък военен ескорт.

Решението е резултат от продължителни усилия, водени от председателя на Регионалния съвет на Самария Йоси Даган и депутата от Кнесета Цви Сукот, председател и изпълняващ длъжността заместник-министър по въпросите на външните работи и сигурността за Юдея и Самария. Решението позволява дневен достъп до обекта, организиран с доброволци от Администрацията за Гроба на Йосиф и светите места и одобрен от Израелските сили за отбрана "ЦАХАЛ".

Гробът е мястото, на което е погребан Йосиф, сина на библейския патриарх Яков.

Шхем се намира в Зона А под административната и охранителната юрисдикция на Палестинската автономия. Въпреки това, съгласно споразуменията от Осло, на израелските сили беше позволено да останат на светото място. През 2000 г. Израел изостави гроба, след като палестинска тълпа нахлу в комплекса. Служител на граничната полиция, който беше прострелян и почина от кръвозагуба, след като силите за сигурност не успяха да го евакуират. През 2015 г. провокатори отново подпалиха обекта. Гробът е бил оскверняван и възстановяван няколко пъти, за последно през 2022 г.

