"Хизбула" удари в Израел с дронове и ракети (ВИДЕО)

Информацията на израелската медия е за удар с дрон. "Хизбула" обаче публикува видеокадри, на които се вижда ракета. Има предварителни данни за над 6 изстреляни ракети от Ливан. Терористичната шиитска организация, която е в тесни връзки с Иран, твърди и, че ударила сграда на израелското разузнаване.

The Times of Israel съобщава, че 1 от ранените е в критично състояние, а още 4 са сериозно ранени - всичките са войници.

Израелската армия разследва защо не са се включили сирени за въздушна опасност и защо атаката не е прехваната от ПВО.

Additional footage shows the Hezbollah explosive-laden drone striking the community center in Arab al-Aramshe, wounding seven people. pic.twitter.com/DEE13pxE26