"Имаме достатъчно ракети "Пейтриът": Катар опроверга медийни публикации

В разрез с репортажите на Bloomberg от понеделник вечерта, запасите от ракети-прехващачи Patriot, намиращи се в разпореждането на Катарските въоръжени сили, не са изчерпани и остават добре заредени. Това се казва в позиция на властта в страната, разпространена до медиите.
Още: Bloomberg: Запасите от ракети "Пейтриът" на Катар ще стигнат само за четири дни
"Катарските въоръжени сили многократно са демонстрирали своята способност да защитават страната от външни заплахи и остават в пълна готовност да предпазват всички граждани, жители и посетители колкото е необходимо", се казва още в декларацията.
Media Office of the State of Qatar:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Contrary to reporting by Bloomberg on Monday evening, the inventory of Patriot interceptor missiles held by the Qatar Armed Forces has not been depleted and remains well-stocked.
The Qatar Armed Forces have repeatedly demonstrated their… pic.twitter.com/HZGzUShQ2a