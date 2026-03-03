Лайфстайл:

"Имаме достатъчно ракети "Пейтриът": Катар опроверга медийни публикации

"Имаме достатъчно ракети "Пейтриът": Катар опроверга медийни публикации

В разрез с репортажите на Bloomberg от понеделник вечерта, запасите от ракети-прехващачи Patriot, намиращи се в разпореждането на Катарските въоръжени сили, не са изчерпани и остават добре заредени. Това се казва в позиция на властта в страната, разпространена до медиите.

"Катарските въоръжени сили многократно са демонстрирали своята способност да защитават страната от външни заплахи и остават в пълна готовност да предпазват всички граждани, жители и посетители колкото е необходимо", се казва още в декларацията.

 

Елин Димитров
