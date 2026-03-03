Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

НА ЖИВО: Стотици са жертвите на войната в Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Почти 600 души са загинали от 28 февруари насам в новата война между Иран, Израел и САЩ - това показва инфографика на "Ал Джазира". Дори тя обаче вече е остаряла - в нея не е отразена информацията за още четирима загинали американски войници, която беше оповестена официално днес, 2 март, от американското централно командване (CENTCOM), което малко след публикуването на този материал уточни, че всъщност загиналите американски войници днес са шестима - открити са още две тела "под развалини". Освен това, днес Израел започна нова офанзива в Ливан и официалните власти там съобщиха за 52-ма убити и 154 ранени, с което сметката на жертвите отива към 650 души общо. Бейрут съобщава, че са евакуирани около 28 000 от южните предградия на ливанската столица.

