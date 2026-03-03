Поредна нощ на ожесточени бомбардировки, Тръмп защити решението да атакува Иран (ВИДЕО)

За поредна нощ Съединените щати и Израел предприеха атаки по цели в Иран. Съобщава се за експлозии из цялата столица Техеран, като според очевидци въздушните удари се засилват. По първоначални данни сред поразените сгради е и иранския парламент, както и департамента по наказателни разследвания „Шахпур“. Малко по-късно стана ясно, че става въпрос за старата сграда на парламента. Тя е разположена на площад "Бахарестан" в Техеран и е служила като законодателно седалище от 1906 г. до революцията през 1979 г. Модерна, пирамидална нова сграда, открита през 2004 г. в същия комплекс, е построена, за да отговори на нарастващите нужди, премествайки се от старата сграда. За момента е ясно, че сградата на новия парламент не е засегната при тези удари.

Експлозии са чути и в Санандадж и Таджриш, като бойна авиационна активност е докладвана на много места в Иран. Иранските държавни медии съобщават, че ударите на САЩ и Израел са запалили повече от 100 граждански баржи в пристанището Джасък в провинция Хормозган, причинявайки значителни щети.

Американската система за противовъздушна отбрана „Патриот“ случайно порази авиобазата „Мувафак Салти“ в Йордания след повреда в прехващащата ракета, което предизвика локално прекъсване на електрозахранването. Отломки от свалена иранска ракета бяха забелязани да падат наблизо.

САЩ очакват „значителен скок“ в атаките срещу Иран в рамките на 24 часа. След първоначалния етап, който е отслабил иранските отбранителни системи, следващата фаза ще се насочи към местата за производство на ракети на Иран, дроновете им и военноморските сили. Според Марко Рубио, в момента Ислямската република произвежда около 100 ракети месечно. „Според някои оценки те произвеждат над 100 от тези ракети на месец. Сравнете това със шестте или седемте прехващачи, които могат да бъдат произведени на месец“, казва Рубио.

Решението за удари по Иран

The New York Times съобщи, че почти никой в най-тясното обкръжение на Тръмп не се е противопоставил на военните действия. Дори Джей Ди Ванс, който обикновено е скептичен спрямо чуждестранни войни, е заявил, че ако САЩ нанесат удар по Иран, трябва да „ударят силно и бързо“. По време на същото събрание председателят на Общото командване на въоръжените сили ген. Дан Кейн е предупредил, че войната може да доведе до значителни жертви от американска страна.

Но дни по-късно Тръмп публично намекна, че Кейн е бил уверен, като е казал, че всяко действие ще бъде „лесно спечелено“. По време на брифинги пред Конгреса чиновниците също не бяха напълно прозрачни. На среща на 24 февруари с Групата от осем души държавният секретар Марко Рубио не спомена, че администрацията обмисля смяна на режима.

Журналистът Тъкър Карлсън е била една от малкото фигури, които приканила Тръмп да не атакува Иран. На три срещи в Овалния кабинет той предупредил, че войната би застрашила американски животи, би повишила цените на енергията и би дестабилизирала региона. Той твърди, че САЩ са били въвлечени от Израел в конфликта и е приканил Тръмп да се противопостави на този натиск. Тръмп казал, че разбира опасностите, но смятал, че не може да остане настрана, ако Израел атакува.

Заблудата в Техеран

Въпреки признаците, че САЩ може да нанесат удар, иранските официални лица са смятали, че дневна атака е малко вероятна, и са се срещнали в събота сутринта, без да предприемат мерки за укрепване на бункерите. Това твърди The New York Times като се позовава на свои източници. Според нея, аятолах Хаменей е решил да остане на място, като казал на помощниците си, че би предпочел да стане мъченик, отколкото да бъде запомнен като лидер, който се е скрил. Ракетите са ударили скоро след началото на срещата.

Американците да напуснат незабавно Близкия изток

Днес Държавният департамент на САЩ призова американците да напуснат веднага страната с търговски средства поради сериозни рискове за безопасността. Сред изброените страни са Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Западния бряг и Газа, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединените арабски емирства и Йемен.

BREAKING: The U.S. State Department urges Americans to DEPART NOW via commercial means due to serious safety risks.



Countries listed:

Bahrain

Egypt

Iran

Iraq

Israel, West Bank, and Gaza

Jordan

Kuwait

Lebanon

Oman

Qatar

Saudi Arabia

Syria

United Arab Emirates

Yemen

„Демократите се оплакват, защото не те, а аз нападнах Иран“

Тази вечер американският президент излезе с нова позиция за войната. Очаквано, в нея той нападна демократите. „Радикалните леви демократи, партия, която напълно е изгубила пътя си, горчиво се оплакват от много необходимото и важно нападение, предприето от Съединените американски щати и Израел, срещу Иран. Повечето хора разбират, че те се оплакват само затова, че аз го сторих и ако аз не го бях сторил, те щяха да крещят — Защо „Тръмп“ не нападна Иран, той трябва да го направи, неотложно? Няма нищо изненадващо в това! Това са същите хора, които онази вечер на Обръщение по повод на състоянието на съюза не станаха прави за никой, включително за една майка, която е загубила красивата си дъщеря заради нелегален имигрант, един Велик и Смел Пилот на Хеликоптер, който е получил медал на честта, или един 100-годишен Ветеран Войн, чиято Храброст е Легендарна! Фактът е, че каквото и да направя, те ще застанат на противоположната страна. Тези хора са болни, луди и дементни, но Америка, въпреки всички тях, сега е по-голяма, по-добра и по-силна от когато и да било“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

По-късно той написа и още една публикация. „Ако не бях прекратил ужасното ядрено споразумение на Обама с Иран (JCPOA), Иран щеше да има ядрено оръжие преди три години. Това беше най-опасната сделка, в която някога сме се ангажирали, и ако беше позволено да остане в сила, светът щеше да е напълно различно място точно сега. Можете да обвинявате Барак Хюсеин Обама и Джо Байдън. Благодаря, президенте Тръмп“, написа Тръмп.

Руски заглушител открит в ирански дрон

Руският заглушител на радари „Комета-М“беше открит в останките на иранския дрон Шахед-136, който взе за цел британската военновъздушна база Акритори в Кипър. Същата система се използва върху руски дронове и ракети в Украйна, което предполага възможни обратни трансфери на технологии между Иран и Русия.

Russian anti-jamming “Kometa-M” receiver was reportedly found in the wreckage of an Iranian Shahed-136 drone that targeted the UK’s Akrotiri Air Base in Cyprus.



The same system is used on Russian drones and missiles in Ukraine, suggesting possible reverse tech transfers between…

Китай отрича за доставки за ракети на Иран

Китай отхвърли докладите, твърдящи, че е постигнал споразумение за доставка на свръхзвукови противокорабни ракети CM-302 на Иран. Когато беше попитан да потвърди предполагаемото споразумение за доставки, говорителят на китайското Министерство на външните работи отговори: „Съответният доклад е неверен.“

China denied reports claiming it reached a deal to supply Iran with CM-302 supersonic anti-ship missiles.



When asked to confirm the alleged procurement agreement, Chinese MFA spokesperson responded:



"The relevant report is untrue."