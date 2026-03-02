Любопитно:

Иран се заканва на всеки кораб в Ормузкия проток, а остана без военни кораби в Оманския залив (ВИДЕА)

02 март 2026, 23:31 часа 235 прочитания 0 коментара
Иран се заканва на всеки кораб в Ормузкия проток, а остана без военни кораби в Оманския залив (ВИДЕА)

Иранският генерал Джабари заяви, че Техеран ще подпали всяко кораб, опитващ се да премине през Ормузкия проток, и ще атакува петролните тръбопроводи, като добави, че нито една капка нефт няма да напусне региона.

Заканата на Техеран обаче не звучи правдоподобно, след като стана ясно, че преди два дни иранският режим е имал 11 кораба в Оманския залив, а днес няма нито един. Данните са на Централното командване на САЩ. „Иранският режим тормозеше и нападаше международния морски транспорт в Оманския залив в продължение на десетилетия. Тези дни са приключили. Свободата на морската навигация подкрепя американската и глобалната икономическа просперитет повече от 80 години. Силите на САЩ ще продължат да я защитават“, обявиха от CENTCOM.

Самият американски президент Доналд Тръмп заяви ден по-рано, че още при първата вълна от атаката са били унищожени 9 ирански кораба. Той добави, че при нападението е унищожена и сградата на Националната гвардия на Иран.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ Ормузки проток война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес