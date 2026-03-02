Иран се заканва на всеки кораб в Ормузкия проток, а остана без военни кораби в Оманския залив (ВИДЕА)

Иранският генерал Джабари заяви, че Техеран ще подпали всяко кораб, опитващ се да премине през Ормузкия проток, и ще атакува петролните тръбопроводи, като добави, че нито една капка нефт няма да напусне региона.
Iranian Gen. Jabari said Iran will set fire to any ship attempting to pass through the Strait of Hormuz and attack oil pipelines, adding that not a single drop of oil will leave the region. #Iran pic.twitter.com/AGIJcAg0kT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026
Заканата на Техеран обаче не звучи правдоподобно, след като стана ясно, че преди два дни иранският режим е имал 11 кораба в Оманския залив, а днес няма нито един. Данните са на Централното командване на САЩ. „Иранският режим тормозеше и нападаше международния морски транспорт в Оманския залив в продължение на десетилетия. Тези дни са приключили. Свободата на морската навигация подкрепя американската и глобалната икономическа просперитет повече от 80 години. Силите на САЩ ще продължат да я защитават“, обявиха от CENTCOM.
Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Самият американски президент Доналд Тръмп заяви ден по-рано, че още при първата вълна от атаката са били унищожени 9 ирански кораба. Той добави, че при нападението е унищожена и сградата на Националната гвардия на Иран.