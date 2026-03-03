Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп председателства среща на Съвета за сигурност на ООН. Тя отдаде почит на загиналите американски военнослужещи в текущата война с Иран, като стана първата президентша, която предвожда съвета.
US First Lady Melania Trump chaired a UN Security Council meeting and honored fallen U.S. service members in the ongoing war with Iran, becoming the first First Lady to preside over the council. #UN pic.twitter.com/XX9fbdRrSC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026
Шестима са вече официално загиналите американски военни в Близкия изток. Според запознати източници, последните двама загинали са намерили смъртта си при пряк ирански удар срещу временен оперативен център в цивилен пристанищен комплекс в Кувейт. Боен снаряд, избягващ противовъздушната отбрана, е уцелил центъра, който е бил изграден от контейнери. Не е била задействана предупредителна сирена, пожарите са горели с часове, а изваждането на телата на загиналите от огнения ад е било отложено поради непрекъснатите пламъци и тежките структурни повреди, съобщава CNN.
All six U.S. troops killed so far in the Middle East died in a direct Iranian strike on a temporary operations center at a civilian port in Kuwait.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
An air-defense–evading munition hit the center of a three-section container structure.
No warning siren sounded, fires burned… pic.twitter.com/j4HVTo18WV