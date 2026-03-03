Лайфстайл:

Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

03 март 2026, 2:22 часа 326 прочитания 0 коментара
Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп председателства среща на Съвета за сигурност на ООН. Тя отдаде почит на загиналите американски военнослужещи в текущата война с Иран, като стана първата президентша, която предвожда съвета.

Шестима са вече официално загиналите американски военни в Близкия изток. Според запознати източници, последните двама загинали са намерили смъртта си при пряк ирански удар срещу временен оперативен център в цивилен пристанищен комплекс в Кувейт. Боен снаряд, избягващ противовъздушната отбрана, е уцелил центъра, който е бил изграден от контейнери. Не е била задействана предупредителна сирена, пожарите са горели с часове, а изваждането на телата на загиналите от огнения ад е било отложено поради непрекъснатите пламъци и тежките структурни повреди, съобщава CNN.

Елин Димитров
