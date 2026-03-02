Бивш министър за Иран: Проблеми с доставките на горива и продукти могат да доведат до глобално-икономически сътресения

„Виждаме ескалираща обстановка от гледна точка на напрежение. Виждаме разширяване на обхвата на военните действия. Виждаме ожесточаване на ударите. Виждаме увеличаване на цивилните жертви. Виждаме сериозно разстройване на гражданското въздухоплаване с блокирани стотици туристи след затварянето на въздушните пространства на поне 7 държави“. Това коментира пред bTV Ангел Найденов, бивш министър на отбраната.

“Виждаме разстройване на доставките на петрол, на газ, на продукти, съответно нарушаване на обичайните маршрути на търговското кoрaбоплаване - все процеси, които могат да доведат до глобално-икономически сътресения. Виждаме в крайна сметка война. Според мащабите, според целите, според силите, според продължителността - колко ще продължи, зависи от времето, в което ще бъдат постигнати целите“, допълни той.

„От една страна това са целите, които обяви американският президент - ликвидиране на непосредствената заплаха, каквато представляват действията на режима в Техеран. И то заплаха за САЩ, за американските военни бази, за американските интереси в Близкия изток, за техните съюзници“, коментира бившият военен министър. „И от друга страна - целите, които обявява Израел, които се припокриват в това с американските, но добавяме и промяна на управлението, смяна на режима в Техеран“, посочи Ангел Найденов.

„Първата опция беше да се даде шанс на мира, т.е. да се стигне до споразумение по няколко ключови въпроса, които се възприемат като заплахи не само за САЩ и Израел, но и за страните в региона, а с усилията за производство на ядрени бойни глави и съответно с увеличаване на обсега на балистичните ракети, с които разполага Израел. Тази заплаха излиза извън, далече извън пределите на региона на Близкия изток“, коментира той.

„Втората опция беше да се нанесат ограничени военни удари, основно по ядрените съоръжения, по мощностите за производство на балистични ракети, съответно по центрове, свързани с вземането на решения, особено пък по отношение на финансирането на тероризма и на про-иранските проксита в региона“, коментира Найденов.

„И третата опция, към която се пристъпи - твърди се, че това е станало с решение в късния следобед на петък. Това е опцията за мащабна и продължителна война, която спомена президентът Тръмп“, допълни още той.

„Падането на режима ще означава ли промяна в характера, в устройството и в управлението на държавата Иран? Ще доведе ли това до отварянето на политически и институционални реформи? Или ще отключи неконтролируеми сили, в това число и процеси, които ще доведат до хаос, до вътрешни сблъсъци на политическа, религиозна и етническа основа, в крайна сметка с ефект върху целостта на държавата и съответно върху формирането на беженски потоци“, коментира Ангел Найденов.

