Bloomberg: Запасите от ракети "Пейтриът" на Катар ще стигнат само за четири дни

Обединените арабски емирства и Катар, чрез своите съюзници, искат да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме стъпки за съкращаване на продължителността на военните операции на САЩ срещу Иран. Според Bloomberg, позовавайки се на източници, страните се стремят да „създадат широка коалиция за бързо и дипломатично прекратяване на конфликта“. Те се опитват да предотвратят регионална ескалация и продължителен шок в цените на енергията. Според катарски оценки, ако корабните пътища в региона останат нарушени до средата на седмицата, може да се очаква „по-значителна пазарна реакция на цените на природния газ от рязкото покачване в понеделник“.

ОАЕ и Катар също работят частно за бързо подобряване на възможностите си за противовъздушна отбрана. „ОАЕ поискаха помощ от съюзниците си със среднообхватна противовъздушна отбрана. А Катар поиска помощ за противодействие на атаки с дронове, които се превърнаха в по-голяма заплаха от балистичните ракети. Запасите от катарски ракети-прехващачи „Пейтриът“ ще стигнат за четири дни при сегашния темп на използване“, пише Bloomberg.

Изданието добавя, че президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани са провели телефонни разговори през последните дни с редица европейски лидери, включително британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

