Докъде могат да стигнат иранските балистични ракети: България също е в обсега им (КАРТА)

Иран вече е използвал над 771 балистични ракети и над 906 дрона при атаките си срещу Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Йордания и Израел, но напрежението бързо ескалира. Освен това, Техеран вече атакува британска военновъздушна база в Кипър, използвайки дронове. Следователно е необходимо да се разбере какви далекобойни възможности има Иран по отношение на обхвата на удара от гледна точка на рисковете не само за страните от Близкия изток, но и за Европа.

За ирански балистични ракети с най-голям обсег в момента се считат „Хорамшахр“, „Седжил“, „Гадр“ и „Емад“, които са задвижвани с течно гориво. Техният обсег и тегло на бойната глава обикновено са известни от доклади от самия Иран, така че е възможно да са надценени, но въпреки това обсегът им би бил достатъчен за атака на разстояние от около 2000 км.

За „Хорамшахр“ декларираното тегло на бойната глава е цели 1800 кг с обхват от 2000 км. Но с по-малко тегло на бойната глава, тази ракета може да прелети до 3000 км, смятат специалисти. За Емад, Гадр и Седжил теглото на бойната глава варира съответно от 750 до 850 кг, а обхватът - от 1700 до 2000 км.

Така, от северозападен Иран, Техеран може да атакува страни като Гърция, България и Румъния, където също се намират американски бази, както и Украйна и Молдова, със среднообхватни балистични ракети. Освен това, ако „Хорамшахр“ наистина прелети разстояние от до 3000 км, макар и с по-малка бойна глава, тогава биха могли да бъдат засегнати и значителна част от европейските страни, включително Германия и столицата й Берлин, както и Италия и главния град Рим.

Defense Express reports that in the event of further escalation of the conflict in the Middle East, Iran could launch missile strikes on Ukraine, as well as Greece, Bulgaria, Romania, Moldova, Germany, and Italy.https://t.co/TWnX54IXff pic.twitter.com/nhMyDVR86x — WarTranslated (@wartranslated) March 2, 2026

В същото време броят на тези ракети в Иран едва ли ще бъде значителен. Освен това американският компонент на противоракетната отбранителна система Aegis Ashore в Европа с ракети SM-3, предимно в Румъния в Девеселу, трябва да работи по тяхното прихващане. Както и ракетни разрушители клас Arleigh Burke в Средиземно море. Освен това Германия, в случай на атака срещу нейна територия, ще може да тества новата си придобивка – израелската противоракетна отбранителна система Arrow 3, която влезе в експлоатация в края на 2025 г.

Същевременно Иран разполага и с крилати ракети, чието използване е или ограничено, или ефективността им е толкова ниска, че дори не се приближават до границите на страните от Близкия изток. Това са крилати ракети „Сумар“ с приблизителен обсег от 2000-3000 км.

Според специалисти, дроновете може да се превърнат в основен инструмент за далекобойни ирански атаки. Оригиналният ирански Shahed 136 има обсег до 2500 км, като това е безпилотният апарат с най-голям обсег в арсенала му. По-специално, Arash-2 (Kian 2) има обсег от 1000-1600 км, а реактивният Karrar има обсег от 1000 км. Но за да летят към Европа, те трябва да преодолеят зоните за въздушен контрол над Ирак, Сирия и Йордания, над които очевидно се свалят дронове, летящи за атака срещу Израел. Или през въздушното пространство на Армения, Грузия и/или Турция, след което все още ще имат резерв от обсег за атака срещу балканските страни.

