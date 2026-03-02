Войната в Украйна:

Докъде могат да стигнат иранските балистични ракети: България също е в обсега им (КАРТА)

02 март 2026, 23:17 часа 411 прочитания 0 коментара
Докъде могат да стигнат иранските балистични ракети: България също е в обсега им (КАРТА)

Иран вече е използвал над 771 балистични ракети и над 906 дрона при атаките си срещу Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Йордания и Израел, но напрежението бързо ескалира. Освен това, Техеран вече атакува британска военновъздушна база в Кипър, използвайки дронове. Следователно е необходимо да се разбере какви далекобойни възможности има Иран по отношение на обхвата на удара от гледна точка на рисковете не само за страните от Близкия изток, но и за Европа.

За ирански балистични ракети с най-голям обсег в момента се считат „Хорамшахр“, „Седжил“, „Гадр“ и „Емад“, които са задвижвани с течно гориво. Техният обсег и тегло на бойната глава обикновено са известни от доклади от самия Иран, така че е възможно да са надценени, но въпреки това обсегът им би бил достатъчен за атака на разстояние от около 2000 км.

Още: ПВО Patriot не спря иранска ракета, насочена срещу военна база на САЩ. Нетаняху: Аятолахът е мъртъв, има все повече знаци (ВИДЕО)

За „Хорамшахр“ декларираното тегло на бойната глава е цели 1800 кг с обхват от 2000 км. Но с по-малко тегло на бойната глава, тази ракета може да прелети до 3000 км, смятат специалисти. За Емад, Гадр и Седжил теглото на бойната глава варира съответно от 750 до 850 кг, а обхватът - от 1700 до 2000 км.

Така, от северозападен Иран, Техеран може да атакува страни като Гърция, България и Румъния, където също се намират американски бази, както и Украйна и Молдова, със среднообхватни балистични ракети. Освен това, ако „Хорамшахр“ наистина прелети разстояние от до 3000 км, макар и с по-малка бойна глава, тогава биха могли да бъдат засегнати и значителна част от европейските страни, включително Германия и столицата й Берлин, както и Италия и главния град Рим.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В същото време броят на тези ракети в Иран едва ли ще бъде значителен. Освен това американският компонент на противоракетната отбранителна система Aegis Ashore в Европа с ракети SM-3, предимно в Румъния в Девеселу, трябва да работи по тяхното прихващане. Както и ракетни разрушители клас Arleigh Burke в Средиземно море. Освен това Германия, в случай на атака срещу нейна територия, ще може да тества новата си придобивка – израелската противоракетна отбранителна система Arrow 3, която влезе в експлоатация в края на 2025 г.

Още: Иран представи нова балистична ракета с голям обсег

Същевременно Иран разполага и с крилати ракети, чието използване е или ограничено, или ефективността им е толкова ниска, че дори не се приближават до границите на страните от Близкия изток. Това са крилати ракети „Сумар“ с приблизителен обсег от 2000-3000 км.

Според специалисти, дроновете може да се превърнат в основен инструмент за далекобойни ирански атаки. Оригиналният ирански Shahed 136 има обсег до 2500 км, като това е безпилотният апарат с най-голям обсег в арсенала му. По-специално, Arash-2 (Kian 2) има обсег от 1000-1600 км, а реактивният Karrar има обсег от 1000 км. Но за да летят към Европа, те трябва да преодолеят зоните за въздушен контрол над Ирак, Сирия и Йордания, над които очевидно се свалят дронове, летящи за атака срещу Израел. Или през въздушното пространство на Армения, Грузия и/или Турция, след което все още ще имат резерв от обсег за атака срещу балканските страни.

Още: Център за балистични ракети и рафинерии: Списък с удареното от Израел и какво значи това за Иран (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ирански ракети ирански балистични ракети иранска ракета ракети с голям обсег война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес