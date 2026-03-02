"Прасетата не искат да напуснат коритото": Медведев бесен заради атаката на САЩ срещу Иран

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев с поредна серия от провокативни изявления относно военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Той заяви, че скоро може да избухне Трета световна война, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи сегашния си курс. Думите му бяха цитирани от руски медии. „Ако Тръмп продължи безумния си курс на престъпна смяна на режими, несъмнено ще започне Трета световна война. И всяко събитие може да я предизвика. Това е война между САЩ и техните съюзници за запазване на глобалното господство. Прасетата не искат да напускат коритото“, каза Медведев.

Според бившия руски президент, Иран определено ще отговори на САЩ и Израел. „Фактът, че иранците все още не са реагирали твърде сериозно, означава, че нямат много възможности. Но те знаят как да чакат; те са древна цивилизация“, добави той. Медведев също така смята, че Тръмп „прави сериозна грешка, която излага на риск всички американци“. Той твърди, че сега Иран ще „се стреми да създаде ядрени оръжия с утроена енергия“.

Освен това бившият президент изрази загриженост, че след ситуацията в Иран „някоя западна държава може по подобен начин да разреши проблема с непокорната Москва“. „Няма магически лекове за действията на пълни идиоти и клинични копелета и не може да има такива“, добави той.

Медведев също обвини Европа в слаба реакция на действията на САЩ и Израел. „Лизачество и подлост. Европейските васали бършат лицата си от похот и наслада, след като са получили доза американско-израелска „жълта роса“ право в очите“, каза той.

Пентагонът намекна за продължителна война срещу Иран.

По-рано председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, на съвместна пресконференция с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в Пентагона, заяви, че американската военна операция в Иран „Епична ярост“ няма да приключи бързо. Той добави, че постигането на военни цели ще отнеме време и в някои случаи ще бъде трудно и изтощително. Кейн заяви също, че САЩ очакват допълнителни загуби по време на операцията, но се стремят да ги сведат до минимум.

