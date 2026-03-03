Реал Мадрид се издъни в борбата за титлата! Шедьовър смълча "Бернабеу"

Реал Мадрид загуби от Хетафе с 0:1.

Срещата стартира с неточен изстрел на Вини Жуниор от изгодна позиция. Малко по-късно Александър Арнолд изчисти изстрел на Диего Рико пред голлинията. В 14-ата минута Винисиус излезе сам срещу вратаря, но Давид Сория спаси. В средата на полувремето Гюлер показа магията си и отправи страхотен шут. Вратарят на Хетафе обаче пак се намеси.

В 26-ата минута претенции за червен картон на Рюдигер бяха подминати. Спорна ситуация се разигра и след това, когато Арамбари и Гюлер влязоха в разправа, завършила с жълт картон за футболиста на гостите. "Бернабеу" бе смълчан в 39-ата минута. Сатриано преодоля Куртоа с прекрасно воле за 0:1. До почивката Чуамени изтърва златен шанс.

През втората част белгийският страж на "белия балет" се справи с удар на Арамбари. Мадричани опитаха натиск, който не водеше до чисти положения. Четвърт час преди да изтече редовното време претенции за дузпа от "лос меренгес" не бяха уважени. Последва пропуск на Рюдигер.