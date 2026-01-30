Изтребители и военни самолети: Данни какво събира САЩ за предстояща операция срещу Иран (ВИДЕО)

Вече има данни, че първа група стелт изтребители F-35A на ВВС на САЩ лети към Близкия изток. Самолетите на Националната въздушна гвардия на Върмонт бяха в Пуерто Рико за кампанията по оказване на натиск срещу венецуелския диктатор Николас Мадуро, която доведе до операцията по неговото залавяне. Видео показва кацането на някои от тези машини в Лажеш, Португалия, съобщава Frontline Monitor. Няма обаче официална информация за къде точно летят изтребителите.

F-35A ще бъдат най-модерните тактически самолети, изпратени към Близкия изток. Освен тях ескадрили от F-35C, F/A-18E/F Super Hornet и E/A-18G Growler вече са на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln. Самолетоносачът и трите разрушителя с управляеми ракети, които го придружават, са в зоната на отговорност (AOR) на Централното командване на САЩ (CENTCOM). В допълнение дузина F-15E Strike Eagle бяха изпратени в авиобаза "Муафак Салти" в Йордания.

F-35 бяха изтребителите, разчистили пътя на бомбардировачите B-2A Spirit, които пуснаха 14 броя 30 000-фунтови бомби GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) по ядрените обекти във Фордо и Натанз.

Отделно, самолети за електронно заглушаване F/A-18G Growler също прекосиха Атлантика. Платформи като Flight Radar показват, че са излетяли от авиобаза "Оушън" във Вирджиния към авиобаза "Морон" в Испания. "Growler в Близкия изток са критичен множител на силата. Подобно разполагане е солидна индикация, че в момента се води подготовка за кинетична операция с акцент върху удари по цели дълбоко във вътрешността на страната, каквито САЩ и вероятно Израел биха могли да извършат в Иран".

В Близкия изток вече има малък брой тактически бойни самолети – F-15E Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II и F-16 Fighting Falcon. Освен това самолет за търсене и спасяване HC-130J Combat King II кацна в базата "Муафак Салти" в Йордания. Втори Combat King вероятно е на път, след като напусна авиобаза Рота, Испания. Изпращането им в Близкия изток е логично, в случай че Тръмп нареди удар по Иран – тези машини са необходими за бързо спасяване на екипажи, свалени над вражеска територия.

Отделно кацна WC-135R Constant Phoenix – самолет за откриване на радиоактивни частици – в британската база "Милдънхол“. Тези самолети събират въздушни проби за наличие на ядрени материали. Престоят му в Европа да може да е рутинен, но преместването му по-близо до Близкия изток е логично при планирани удари по ядрени обекти.

Междувременно транспортни самолети C-17 Globemaster III и C-5M Galaxy продължават да доставят оборудване. По данни на The Wall Street Journal САЩ изпращат допълнителни ПВО системи Patriot и THAAD за защита от евентуални ирански атаки.

Важно е да се отбележи, че CENTCOM провежда учение за бойна готовност, така че част от тези движения може да са свързани с него.

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility.



Read more: https://t.co/F4rRENnVGD pic.twitter.com/ny80gdjuQU — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2026