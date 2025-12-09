Войната в Украйна:

Огромен пожар в Индонезия, има жертви (ВИДЕО)

09 декември 2025, 12:11 часа 271 прочитания 0 коментара
Огромен пожар в Индонезия, има жертви (ВИДЕО)

Най-малко 20 души са загинали при пожар в офис сграда в столицата на Индонезия Джакарта.

Това съобщи полицията, цитирана от АФП и БГНЕС.

Пожарът е избухнал следобед в седеметажна сграда в центъра на Джакарта.

Още: "След трагедията, при която загинаха стотици": Хонконг започва независимо разследване

Властите съобщават, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщават световните агенции.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Kompas TV десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция.

Полицията заяви, че пожарът е започнал следобед, когато батерия на първия етаж на седеметажна офис сграда в центъра на Джакарта е експлодирала и огънят се е разпространил към горните етажи.

„Към момента са открити 20 жертви, от които пет мъже и 15 жени“, каза Сусатио Пурномо Кондро, шеф на полицията в централната част на Джакарта. Той добави, че една от жертвите е бременна жена.

Сусатио обясни, че повечето от жертвите не изглежда да са пострадали от изгаряния и най-вероятно са загинали от задушаване. Той заяви, че телата са били откарани в полицейската болница за аутопсия.

Ад на борда: Джобна батерия се взриви в самолет (ВИДЕО)

Пожарникарите все още претърсват мястото, за да намерят още хора, които може да са останали заклещени в сградата, отбеляза той.

„Все още събираме данни, но засега се концентрираме върху идентифицирането на намерените жертви“, каза той.

Сусатио посочи, че пожарникарите се концентрират върху охлаждането на сградата поради интензивната топлина и гъстия дим на няколко етажа.

Смъртоносните пожари не са необичайни в Индонезия, където през 2023 г. най-малко 12 души загинаха, а 39 бяха ранени в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел.

Това се случва след опустошителния пожар в квартал Тай По в Хонконг миналия месец, при който загинаха близо 160 души.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар Индонезия Пожарникари жертви
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес