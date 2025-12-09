Огромен пожар в Индонезия, има жертви (ВИДЕО)

Най-малко 20 души са загинали при пожар в офис сграда в столицата на Индонезия Джакарта.

Това съобщи полицията, цитирана от АФП и БГНЕС.

Пожарът е избухнал следобед в седеметажна сграда в центъра на Джакарта.

Властите съобщават, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщават световните агенции.

Според Kompas TV десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция.

Полицията заяви, че пожарът е започнал следобед, когато батерия на първия етаж на седеметажна офис сграда в центъра на Джакарта е експлодирала и огънят се е разпространил към горните етажи.

„Към момента са открити 20 жертви, от които пет мъже и 15 жени“, каза Сусатио Пурномо Кондро, шеф на полицията в централната част на Джакарта. Той добави, че една от жертвите е бременна жена.

Сусатио обясни, че повечето от жертвите не изглежда да са пострадали от изгаряния и най-вероятно са загинали от задушаване. Той заяви, че телата са били откарани в полицейската болница за аутопсия.

Пожарникарите все още претърсват мястото, за да намерят още хора, които може да са останали заклещени в сградата, отбеляза той.

„Все още събираме данни, но засега се концентрираме върху идентифицирането на намерените жертви“, каза той.

Сусатио посочи, че пожарникарите се концентрират върху охлаждането на сградата поради интензивната топлина и гъстия дим на няколко етажа.

Смъртоносните пожари не са необичайни в Индонезия, където през 2023 г. най-малко 12 души загинаха, а 39 бяха ранени в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел.

Това се случва след опустошителния пожар в квартал Тай По в Хонконг миналия месец, при който загинаха близо 160 души.