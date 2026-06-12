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Премиерът на Пакистан потвърди: Има съгласие по текста на споразумение за мир между САЩ и Иран

12 юни 2026, 19:52 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Премиерът на Пакистан потвърди: Има съгласие по текста на споразумение за мир между САЩ и Иран

Министър-председателят на Пакистан Шебхаз Шариф заяви днес в Екс, че е било постигнато споразумение по текста на споразумение за мир между Съединените щати и Иран, предаде АФП.

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По-рано днес Пакистан съобщи за напредък в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде ДПА. След телефонен разговор с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че "двете страни приветстват напредъка, постигнат чрез постоянна дипломатическа работа".

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Освен това двете страни "изразяват надеждата си, че тези усилия скоро ще доведат до трайно разбиране и мирно решение", се казва в изявление на канцеларията на пакистанския министър в социалната платформа "Екс". САЩ и Иран си общуват с посредничеството на Пакистан през последните седмици. През април американски и ирански представители се срещнаха в Исламабад.

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Пакистан мирни преговори САЩ война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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