7,1 по Рихтер удари Япония. Обявена е тревога за цунами (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси южната част на Япония във вторник, което накара Японската метеорологична агенция да издаде предупреждение за цунами за крайбрежията на моретата Ариаке и Яцуширо. Японската метеорологична агенция (JMA) е класифицирала интензивността на земетресението на 7 по японската скала, което е максималното ниво, допълва италианската информационна агенция ANSA.
Според Американската геоложка служба земетресението е било регистрирано в префектура Кумамото на дълбочина малко над 6 мили.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
Японската агенция за ядрено регулиране съобщи в спешно изявление, че не са регистрирани "аномалии" в близките съоръжения в Иката и Генкай. Няма съобщения за щети, но властите призоваха хората да се държат на разстояние от океана и морския бряг, съобщава "ABC News".
Очакват се подробности и дали предупреждението за цунами ще бъде отменено.
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