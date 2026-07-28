7,1 по Рихтер удари Япония. Обявена е тревога за цунами (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси южната част на Япония във вторник, което накара Японската метеорологична агенция да издаде предупреждение за цунами за крайбрежията на моретата Ариаке и Яцуширо. Японската метеорологична агенция (JMA) е класифицирала интензивността на земетресението на 7 по японската скала, което е максималното ниво, допълва италианската информационна агенция ANSA.

Според Американската геоложка служба земетресението е било регистрирано в префектура Кумамото на дълбочина малко над 6 мили.

Японската агенция за ядрено регулиране съобщи в спешно изявление, че не са регистрирани "аномалии" в близките съоръжения в Иката и Генкай. Няма съобщения за щети, но властите призоваха хората да се държат на разстояние от океана и морския бряг, съобщава "ABC News".

Очакват се подробности и дали предупреждението за цунами ще бъде отменено.

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