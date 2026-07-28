Смяна на режима? Реза Пахлави за трудния опит да оглави Иран

С обявяването на война между САЩ и Израел срещу Иран тази година, за Реза Пахлави, син на автократичния шах, свален от власт през 1979 г., сякаш настъпи преломен момент, предаде "Ройтерс". Въпреки че не е стъпвал в Иран от почти половин век, Пахлави е водил активна кампания в САЩ и Европа, изнасяйки речи за светло ново бъдеще за родината си, събирайки средства и срещайки се с избрани длъжностни лица. „Иранският народ ме призова да ръководя прехода след падането на режима“, заяви той в социалната медийна платформа X малко след началото на войната в края на февруари. „Приех тази отговорност".

Правителството на Иран е близо до колапс

В две интервюта за „Ройтерс“ този месец – включително продължителен видеоразговор в Париж – Пахлави подчерта, че настоящото правителство на Иран е „много близо“ до колапс. „Тази кампания започна преди 46 години като мисия на живота ми за освобождаването на Иран“, каза той. „И никога не е ставало въпрос за мен. Ставаше дума за иранския народ и правото му на самоопределение".

По думите му неговата роля е да ръководи прехода към ново демократично управление: „Аз не съм крайната цел, аз съм мост към нея.“ Постоянното представителство на Иран към ООН в Ню Йорк не отговори на запитванията за коментар.

Провалите в обединението на иранската опозиция

Макар поддръжниците на Пахлави да го възприемат като обединител, няколко опита за обединяване на отдавна разединената опозиция, в които той е участвал, са се провалили. Според трима запознати със случая, през 2023 г. съпругата му е обидила други опозиционни лидери – твърдение, което тя отрича. Двама активисти също така твърдят, че той е останал предимно на думи, без да предприеме реални действия по време на кампанията за обявяване за терористична организация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който притежава огромна военна, политическа и икономическа власт в Иран. ОЩЕ: Червена боя почти по главата: Синът на шаха се мъчи да убеди, че е работеща алтернатива за Иран (ВИДЕО)