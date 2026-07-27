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Внезапно наводнение отнесе къмпингуващи в Китай (ВИДЕО)

27 юли 2026, 9:47 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Внезапно наводнение отнесе къмпингуващи в Китай (ВИДЕО)

Внезапно наводнение, предизвикано от проливен дъжд, връхлетя в неделя окръг Уейюен и по-конкретно град Динси – туристическа дестинация в Северозападен Китай – като отне живота на 10 души и рани 23-ма, съобщи new indian express, позовавайки се на информация на държавните медии. Пострадалите са настанени в болница за лечение, а други 174 души са били спасени.

Планински порой отнесе къмпингуващи

„Планински порой, предизвикан от краткотраен силен дъжд, блокира група къмпингуващи“ на въпросното място в провинция Гансу, съобщи държавната телевизия CCTV. Междувременно кадри в социалните мрежи показват мястото на къмпинга след наводнението. 

 

В по-ранен репортаж на CCTV се посочва, че мястото на внезапното наводнение е туристическата зона „Шуаншъмен“ (Shuangshimen), разположена в пресечените планински райони на южната част на провинция Гансу – на около 1200 километра югозападно от Пекин. „Шуаншъмен“, популярно място за летен къмпинг, е известно със своите естествени каменни арки, алпийски ливади и планински потоци. ОЩЕ: Китай се готви за тайфун. Общественият транспорт е нарушен

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Порой Наводнение Китай къмпинг загинали
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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