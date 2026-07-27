Внезапно наводнение отнесе къмпингуващи в Китай (ВИДЕО)

Внезапно наводнение, предизвикано от проливен дъжд, връхлетя в неделя окръг Уейюен и по-конкретно град Динси – туристическа дестинация в Северозападен Китай – като отне живота на 10 души и рани 23-ма, съобщи new indian express, позовавайки се на информация на държавните медии. Пострадалите са настанени в болница за лечение, а други 174 души са били спасени.

Планински порой отнесе къмпингуващи

„Планински порой, предизвикан от краткотраен силен дъжд, блокира група къмпингуващи“ на въпросното място в провинция Гансу, съобщи държавната телевизия CCTV. Междувременно кадри в социалните мрежи показват мястото на къмпинга след наводнението.

Heavy rainfall caused a flash flood at a tourist campsite in Weiyuan County, northwest China's Gansu Province, on Sunday afternoon, resulting in ten deaths and 23 injuries. Local police and fire departments are leading rescue operations, supported by 305 personnel and 68 vehicles… pic.twitter.com/0JeLsF8nYP — China Takeaway (@China24Official) July 26, 2026

В по-ранен репортаж на CCTV се посочва, че мястото на внезапното наводнение е туристическата зона „Шуаншъмен“ (Shuangshimen), разположена в пресечените планински райони на южната част на провинция Гансу – на около 1200 километра югозападно от Пекин. „Шуаншъмен“, популярно място за летен къмпинг, е известно със своите естествени каменни арки, алпийски ливади и планински потоци. ОЩЕ: Китай се готви за тайфун. Общественият транспорт е нарушен