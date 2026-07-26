Попаднал на мина: Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток

Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като се натъкна на морска мина, съобщи полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс. Според агенцията танкерът е попаднал на мината, след като се е отклонил от определения от Иран маршрут в стратегическия воден път. Иранските власти още не са коментирали официално станалото, пише БТА.

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Иран настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение от Техеран. Иранските власти определят само този маршрут като безопасен и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.

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