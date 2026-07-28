Силно земетресение разтърси Китай

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси тази сутрин в северозападната провинция Цинхай в Китай, предаде Китайския център за сеизмични мрежи, цитиран от Ройтерс и БТА. Още: Нов силен трус разтърси Венецуела

Трусът е бил регистриран в 11:16 ч. сутринта местно време (06:16 ч. българско време) на дълбочина 10 километра.

Второ земетресение със сила 5,8 бе регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 км дълбочина. Епицентърът и на двата труса е бил на около 244 км от Синин, столицата на провинция Цинхай.

Не се съобщава засега за жертви или материални щети. Още: Мощно земетресение разлюля Чили (ВИДЕА)