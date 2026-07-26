"Дава шанс на преговорите": Тръмп прекрати ударите срещу Иран, Техеран също спря атаките

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил ударите срещу Иран, за да даде повече пространство на дипломатическите усилия, заяви американският посланик в ООН Майк Уолц пред Fox News. „Той дава шанс на преговорите. Дава им още малко време“, каза Уолц в интервю за телевизията, цитирано от Ройтерс. Посланикът не даде повече подробности за характера на разговорите, но през уикенда се наблюдава затишие в бойните действия между САЩ и Иран.

Пентагонът е преустановил бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари, а през почивните дни няма съобщения за ирански атаки срещу съседни държави. Попитан за паузата във военните действия, високопоставен представител на администрацията на Тръмп заяви в събота, че президентът „винаги е бил категоричен, че предпочита дипломатическото решение, но е показал на Иран какви ще бъдат последиците, ако не седне сериозно на масата за преговори“.

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Дипломатическите преговори за предотвратяване на нова пълномащабна война продължиха и в неделя. Според информацията, Тръмп обмисля както дипломатически, така и военни варианти за разрешаване на конфликта, който продължава вече близо 5 месеца, съобщи The Guardian. Междувременно се очаква израелският премиер Бенямин Нетаняху да посети Белия дом във вторник. Той е открит критик на преговорите между Вашингтон и иранското ръководство.

Нетаняху е под сериозен политически натиск да докаже, че военните операции срещу Иран и ливанската групировка „Хизбула“ са дали резултат преди парламентарните избори, насрочени за октомври.

Иран също обяви пауза в атаките

Техеран заяви в неделя, че временно прекратява това, което определя като „ответни“ атаки срещу съюзници на САЩ в региона. „Тези атаки на САЩ продължиха до преди две нощи, но през последните две нощи американците прекратиха ударите си“, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия. „Нашата стратегия по същество беше ответна и ние също прекратихме ответните си операции“, добави той.

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Според медийни публикации високопоставени представители на администрацията на Тръмп са предупредили президента, че запасите от боеприпаси намаляват и това може да затрудни продължителна военна кампания в региона.

Преговорите за Ормузкия проток

Паузата в бойните действия, започнала в петък вечерта, идва след почти две седмици въздушни удари срещу Иран и провала на примирието, договорено с посредничеството на Тръмп. Вашингтон обвини Техеран за нападения срещу американски военни и съюзници в региона, както и за затварянето на Ормузкия проток - ключов морски маршрут, през който преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол и природен газ.

По информация на източници високопоставени дипломати от Иран и Оман са провели разговори в неделя за възобновяване на корабоплаването през стратегическия проток. Представител на иранските власти е потвърдил, че е имало контакти и с американски преговарящи с цел да бъде избегнато възобновяване на войната.

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Иран настоява да получи компенсации и да има право да контролира кои кораби могат да преминават през Ормузкия проток. „Посредниците работят и се опитват да предотвратят ескалация на напрежението“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи. В същото време говорител на иранската армия демонстрира твърд тон, като заяви, че САЩ нямат ясна стратегия и изпитват стратегическа умора при вземането на решения.

Тръмп е предупреден за намаляващите запаси от оръжия

Според медийни публикации вицепрезидентът Джей Ди Ванс и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн са предупредили Тръмп по време на среща в Овалния кабинет в петък за рисковете от подновяване на военната кампания срещу Иран.

След срещата президентът е наредил да бъдат отменени нови планирани удари, въпреки че по-рано беше заявил, че те могат да унищожат всичко, с което разполагат. „В момента разговаряме с иранците“, каза Тръмп пред журналисти в петък. „Мисля, че с всеки изминал ден стават все по-сериозни. Готови сме за действие, но разговаряме с тях“, добави той.

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По-късно същата вечер, по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, Тръмп заяви, че според него Иран все още не е готов да сключи споразумение, но той е готов да изслуша предложенията му. Според публикациите генерал Кейн е предупредил президента за намаляващите запаси от ракети-прехващачи Patriot и настъпателни оръжия като крилатите ракети Tomahawk.

Джей Ди Ванс, който още по време на предизборната си кампания се обявяваше против американските военни намеси в Близкия изток, през последните седмици все по-открито се противопоставя на войната с Иран.

Нетаняху заминава за Вашингтон

Канцеларията на Бенямин Нетаняху съобщи в неделя, че преди отпътуването си за Вашингтон в понеделник той ще свика заседание на кабинета по сигурността. Израелският премиер изигра ключова роля в убеждаването на Тръмп да одобри съвместни удари срещу Иран през февруари и многократно е настоявал американските преговарящи да заемат твърда позиция по отношение на иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети.

За разлика от това американските преговарящи поставят основен акцент върху възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Посещението на Нетаняху във Вашингтон съвпада с една от най-кървавите ескалации на насилието на Западния бряг през тази година. Израелската армия започна „мащабна“ операция, след като в четвъртък четирима палестинци и двама израелци загинаха, след като въоръжени заселници навлязоха в палестинско село.