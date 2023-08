Протестите за ток в Русия продължават (ВИДЕО)

Мрежовата инфраструктура е много износена - тя е създадена още в съветско време. За възстановяването й са необходими големи разходи, а Путин харчи всички пари за войната. ОЩЕ: Ежедневието в Русия: Няма ток, няма вода, има протести (ВИДЕО)

Protests in #Makhachkala continue



Protesters block roads again.



Local authorities cannot quickly solve the problem of lack of electricity. The network infrastructure is very worn out - it was created back in Soviet times. To restore it, large expenses are needed, and #Putin… pic.twitter.com/l6QxEz9byh