Силно земетресение в Иран

Земетресение с магнитуд 5,3 степен разлюля Южен Иран, информира Европейският сеизмологичен институт, цитиран от БГНЕС.

Епицентърът с дълбочина 10 км е на разстояние 56 км от Бендер Хамир и ва 225 км северно от Дубай, ОАЕ.До момента няма информация за жертви и разрушения.