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Силно земетресение в Иран

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photo of Силно земетресение в Иран
Снимка: iStock/Guliver
Земетресение с магнитуд 5,3 степен разлюля Южен Иран, информира Европейският сеизмологичен институт, цитиран от БГНЕС.

Епицентърът с дълбочина 10 км е на разстояние 56 км от Бендер Хамир и ва 225 км северно от Дубай, ОАЕ.

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