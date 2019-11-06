Силно земетресение в Иран
Земетресение с магнитуд 5,3 степен разлюля Южен Иран, информира Европейският сеизмологичен институт, цитиран от БГНЕС.
Earthquake: 2019-11-06 07:17HKT M6.2 [13.7S,167.8E] near Vanuatu Islands https://t.co/XPPp7OQ3UY via @ObservatoryHK— HKO Earthquake M6.0+ (@HKOEARTHQUAKE6E) November 6, 2019
Силно земетресение по време на протести разлюля столицата на Чили (ВИДЕО)
Силно земетресение разлюля чилийската столица Сантяго на 4 ноември, докато в центъра на града протестите срещу лошите социални услуги и...
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: земетресение Йемен
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