НА ЖИВО: Какво предстои след мирното споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Никой регион на света не произвежда повече петрол и газ от страните, разположени в Персийския залив. По-голямата част от тази енергия може да се изнася само на борда на танкери, които преминават през Ормузкия проток - воден път, който е на практика затворен повече от три месеца, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран в края на февруари. Смущенията се отразиха на световната икономика. Доставките на петрол, газ и други стоки бяха свити, което доведе до голямо покачване на цените.

Има надежда това скоро да се промени. На 15 юни САЩ и Иран обявиха временно споразумение за спиране на войната и отваряне на пролива, като официално споразумение ще бъде подписано на 19 юни. Съобщението беше посрещнато с предпазлив оптимизъм на енергийните и корабните пазари, но основните въпроси относно това как водният път ще бъде отворен отново и какви правила ще регулират преминаването му остават без отговор. Още: САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)