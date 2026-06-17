Страшно слаба и страшно силна: Франция показа две лица за старт на Мондиала - рекорди на Мбапе и заявка за титлата!

Финалистът от последното световно първенство - Франция, стартира с победа участието си на Мондиал 2026! "Петлите" победиха силния отбор на Сенегал с 3:1 в първа среща от група I на Световното първенство в Северна Америка. Представянето на Франция бе на два полюса, като в първото полувреме отборът на Дидие Дешан се представи много слабо - с 0,02 очаквани голове (хG), а Сенегал удари и греда. През второто полувреме обаче Франция се развихри и не остави съмнение, че е по-добрият отбор, като два гола на Килиан Мбапе и един на Брадли Баркола донесоха победата, а с представянето си във вторите 45 минути французите дадоха сериозна заявка за световната титла.

Франция наказа пропуските на Сенегал в мач на два полюса

Франция влезе плахо в мача. В 25-ата минута Сенегал организира бърза контраатака, при която Николас Джаксън се измъкна от защитата на Франция и опита мощен удар в близкия ъгъл. Топката срещна страничния стълб, а след това се удари и в крака на Майк Менян. За късмет на "петлите", рикошетът изкара топката в ъглов удар, а не в очертанията на вратата. В шестата минута на добавеното време на първата част Сенегал стигна до още една страхотна голова ситуация: Исмаила Сар стреля от няколко метра разстояние, но не уцели вратата.

Франция влезе по-уверено във второто полувреме, като в 47-ата минута Дезире Дуе си освободи пространство за стрелба и опита късмета си от 25 метра, но топката премина встрани от целта. В 53-ата минута Франция стигна до още по-чисто положение за гол. Отнета топка в средата на терена позволи на "петлите" да организират бърза атака, при която Майкъл Олисе нахлу на скорост в наказателното поле и опита удар към сенегалската врата, но Едуар Менди успя да спаси. В 57-ата минута и Килиан Мбапе излезе на стрелкова позиция, но Менди отново спаси.

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Килиан Мбапе подобри два голови рекорда на Франция

Минута по-късно Мбапе падна в наказателното поле на Сенегал след шпагат от Садио Мане. Главният съдия не отсъди нищо на терен, а след това преразгледа ситуацията с помощта на ВАР, но отново прецени да не дава дузпа за "петлите", въпреки че имаше основания да го направи. В 66-ата минута Франция все пак откри резултата. Мбапе бе изведен в наказателното поле, изпревари Калиду Кулибали и завърши с удар по диагонала - 1:0! Това бе гол номер 13 за Килиан на световни първенства, с което изравни френския рекорд на Жуст Фонтен.

Минута по-късно Николас Джаксън прати топката в мрежата на Франция, но голът му бе отменен заради засада. Франция продължи да напада, а в 74-ата минута Дезире Дуе отново тества рефлексите на Менди, който успя да избие в корнер. В 82-ата минута Франция удвои аванса си. Резервата Брадли Баркола влезе от крилото навътре и проби в наказателното поле, откъдето прехвърли Менди, за да отбележи - 2:0!

В 95-ата минута Сенегал върна един гол - младият талант на ПСЖ Ибрахим Мбайе стреля мощно и вкара - 2:1! Франция обаче веднага реагира и вкара трети гол - Килиан Мбапе стреля мощно от дистанция, за да откаже Менди - 3:1! Това бе гол номер 14 за Мбапе на световни първенства и номер 58 за френския национален отбор, като подобри два рекорда - този на Жуст Фонтен за най-много голове на световни първенства (13) и този на Оливие Жиру за най-много голове за националния отбор на Франция (57). Той е и на два гола от рекорда на Мирослав Клозе за най-много голове на световни първенства.

Франция оглави група I, където са още отборите на Норвегия и Ирак.

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