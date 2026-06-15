Световното има нов фаворит! Роналдо ще страда на Мондиала | Точно попадение (ВИДЕО)

Световното първенство по футбол 2026 има нов фаворит и това е Мароко! Това мнение се прокрадна в последния епизод на "Точно попадение" след силния мач на шампиона на Африка срещу състава на Бразилия. Мароканците измъкнаха точка от "селесао" след много силен мач, в който неутрализираха мощната атака на съперника. А във фокуса на вниманието попадна и Португалия с Кристиано Роналдо, който изглежда, че отстъпва като качество на съотборниците си в отбора.

Мароко изнесе лекция на Бразилия

Не Бразилия игра слабо, а Мароко бе много силна, за да стигне до равенство: това смята Джем Юмеров, а неговите събеседници Иво Вецев, Стефан Йорданов и Филип Джалов се съгласиха с това. Филип бе и специален гост в предаването, като разказа повече и за изявите му с отбора по минифутбол Галактикос и подкрепата, която е получил този тим от Betvam. За Джалов и съотборниците му предстои участие в Шампионската лига на Socca 6, като повече може да чуете във видеото.

Издънки на Швейцария и Турция, разгроми на Германия и Швеция

Иначе сред темите на епизод 5 на "Точно попадение" бяха и две от изненадите в турнира - Швейцария не успя да победи Катар, а Турция загуби от Австралия. Спортните журналисти обърнаха внимание и на разгромните победи на Германия и Швеция, като дадоха прогнози и на предстоящите мачове от Световното - в сегмента "В мишената". Епизодът предложи и традиционната си "Игра за майстори", където този път трябваше да се отгатват национални отбори на база клубовете на играчите в съставите им.

Гледайте новия епизод на "Точно попадение" в YouTube: