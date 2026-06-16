Какво предстои след мирното споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток

Никой регион на света не произвежда повече петрол и газ от страните, разположени в Персийския залив. По-голямата част от тази енергия може да се изнася само на борда на танкери, които преминават през Ормузкия проток - воден път, който е на практика затворен повече от три месеца, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран в края на февруари.

Смущенията се отразиха на световната икономика. Доставките на петрол, газ и други стоки бяха свити, което доведе до голямо покачване на цените.

Има надежда това скоро да се промени. На 15 юни САЩ и Иран обявиха временно споразумение за спиране на войната и отваряне на пролива, като официално споразумение ще бъде подписано на 19 юни. Съобщението беше посрещнато с предпазлив оптимизъм на енергийните и корабните пазари, но основните въпроси относно това как водният път ще бъде отворен отново и какви правила ще регулират преминаването му остават без отговор. Още: САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)

Войната също така разкри крехкостта на маршрута, подхранвайки дебата дали световната търговия с енергия може да остане толкова силно зависима от една единствена точка на затруднено движение.

Какво е значението на Ормузкия проток?

Разположен между Иран на север и Обединените арабски емирства и Оман на юг, Ормузкият проток свързва Персийския залив с Индийския океан. Дълъг е около 161 километра и широк 38 километра в най-тясната си точка. Корабните пътища във всяка посока са широки само две мили.

Протокът е важен маршрут за енергийния пазар, като през него преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Саудитска Арабия, Ирак, Иран, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЕ превозват суров петрол през Ормуз при нормални условия, а по-голямата част от товарите им отиват за Азия. Още: Нов Близък изток: Америка величае мира на Тръмп, в Израел се скубят за косите, анализаторите са предпазливи (ВИДЕО)

В страните от Персийския залив се намират и рафинерии, които произвеждат големи количества дизел, реактивно гориво, нафта – използвана за производство на пластмаси и бензин – и други петролни продукти, които се изнасят в световен мащаб през пролива.

Освен за енергия, Ормузкият проток е и тясно място за продукти, включително алуминий, торове и дори хелий, който се използва в производството на полупроводници.

Корабният трафик през Ормузкия проток се забави драстично от началото на войната. Средният брой дневни транзити през водния път е спаднал до по-малко от 10 кораба на ден, в сравнение с около 135 в мирно време. Сривът в трафика принуди производителите на петрол в региона да спрат по-голямата част от производството си, тъй като им свърши мястото за съхранение на суровия петрол.

Ефективното затваряне на пролива произтича до голяма степен от реакцията на Иран на атаките на САЩ и Израел срещу неговата територия. В допълнение към предприемането на ответни удари Техеран наложи сериозни ограничения върху корабоплаването през Ормузкия проток и периодично атакува кораби във и около Персийския залив. Рисковете за безопасността станаха толкова високи, че повечето корабособственици спряха да изпращат кораби през пролива. Още: Рязък обрат с цената на петрола, невиждана е от месеци

Въпреки това някои кораби продължиха смело пътуването, като в някои случаи изключваха транспондерите си в опит да избегнат откриване. Има и доказателства, че американските военни тихомълком са помогнали за насочването на някои кораби през водния път. Междувременно Иран позволи на определени кораби да преминават през коридор близо до бреговата му линия, често след преговори за безопасно преминаване и в някои случаи, изисквайки плащания до 2 милиона долара.

Смущенията се задълбочиха в средата на април, когато САЩ наложиха блокада на свързани с Иран кораби в Оманския залив, за да окажат натиск върху Иран да отвори отново водния път. Иран обаче се съпротивляваше и през май разшири заявената си зона на контрол около пролива и създаде нова организация, Органът за контрол на Персийския залив, за да контролира преминаванията. Ирански представители също така обсъдиха създаването на някаква форма на постоянна система за таксуване в координация с Оман, който се намира южно от пролива.

Напрежението ескалира допълнително в началото на юни, когато американските сили обстрелваха няколко кораба в пролива, включително петролен танкер, за който Вашингтон твърди, че е нарушил блокадата му. Трима индийски моряци бяха убити при инцидента. Още: Честит рожден ден, мистър Президент: Постигна мир, който го имаше

Мир под въпрос

Като част от временното мирно споразумение, САЩ и Иран се споразумяха да спрат взаимните си атаки и да отворят отново Ормузкия проток „незабавно“, след като сделката бъде официално подписана. Очаква се Иран също така да получи известно облекчение от петролните санкции на по-късен етап.

Но много от най-важните подробности – включително как ще се отвори отново протокът, какви ограничения може да останат в сила и кой ще регулира трафика – не са оповестени публично. Иран заяви, че корабоплаването през пролива ще бъде регулирано от Техеран и Оман, което предполага, че може да се стреми да запази известен контрол над водния път, вместо просто да се върне към статуквото отпреди войната. Споразумението между САЩ и Иран също така поставя началото на 60-дневни преговори за бъдещето на иранската ядрена програма, подчертавайки временния характер на сделката.

Следователно е малко вероятно споразумението да доведе до незабавно възобновяване на редовния трафик отпреди войната. Корабособствениците ще се нуждаят от увереност, че всички кораби, които изпращат в Персийския залив, ще могат да се измъкнат безопасно, без дълги забавяния или нови транзитни такси. Натрупването на кораби, чакащи да преминат през водния път, също може да отнеме седмици, за да се разтика.

Съгласно Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), държавите могат да упражняват суверенитет до 12 морски мили (14 сухопътни мили) от бреговата си линия - зона, известна като техни териториални води. Още: „Франция е готова да изиграе пълната си роля": Макрон след мира между САЩ и Иран

Ормузкият проток преминава през териториалните води на Иран и Оман. Държавите обаче трябва да разрешат „невинно преминаване“ на чуждестранни кораби през своите териториални води и не трябва да възпрепятстват „невинното“ или „транзитно преминаване“ през проливи, използвани за международно корабоплаване. Договорът също така гласи, че държавите не могат да таксуват чуждестранни кораби само за преминаване през техните териториални води.

Въпреки че иранското правителство подписа UNCLOS през 1982 г., неговият парламент никога не го ратифицира.

Саудитска Арабия, която превозва най-много петрол през Ормузкия залив, пренасочи суровия си петрол през тръбопровод, който минава на запад до пристанището Янбу в Червено море. През май тя е изнасяла 3,65 милиона барела суров петрол на ден от Янбу, което се равнява на малко над половината от доставките на петрол на страната през януари, последния месец на незасегнат износ преди затварянето на Ормузкия залив. Въпреки че тръбопроводът може да транспортира 7 милиона барела на ден, част от петрола е запазена за вътрешна употреба, а самият маршрут е бил обект на ирански удари.

ОАЕ могат също така да заобиколят Ормузкия залив чрез тръбопровод, свързващ петролните ѝ находища с пристанището Фуджейра по протежение на Оманския залив (източно от Ормузкия проток). Но той може да транспортира по-малко от половината от обичайните обеми на износ на страната, а инфраструктурата в двата края е подложена на атака. Държавната компания Abu Dhabi National Oil ускорява изграждането на втори тръбопровод, за да удвои капацитета за износ от Фуджейра до 2027 г. Още: Проф. Чуков: САЩ и Иран тълкуват мирното споразумение по свой начин

Ирак има малко жизнеспособни алтернативи. Тръбопровод до турското средиземноморско пристанище в момента не е свързан с основните южни нефтени находища на страната, а плановете за възобновяване на доставките през съседните Йордания и Сирия биха могли да се справят само с малка част от обемите, които обикновено се превозват през Ормузкия проток.

Прекъсванията също така накараха азиатските страни – сред най-силно зависимите от доставките от Близкия изток – да търсят петрол другаде, включително САЩ. Въпреки че тези алтернативи често са по-скъпи, много вносители са готови да плащат повишени премии, за да си осигурят доставки. Кризата разкри и рисковете от прекалено силното разчитане на един-единствен търговски маршрут, което потенциално ускорява усилията за диверсификация на източниците на суров петрол дори след отварянето на пролива.

Автори: Джулиан Лий, Алекс Лонгли, Юнчан Чин за Bloomberg