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След разбирателството между САЩ и Иран: Сблъсък между Тръмп и Нетаняху?

16 юни 2026, 14:50 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
След разбирателството между САЩ и Иран: Сблъсък между Тръмп и Нетаняху?

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заложи на това, че съвместната му война с Доналд Тръмп ще доведе до падането от власт на духовния елит в Иран и ще укрепи позициите му у дома. Вместо това най-дълго управлявалият премиер на Израел се е запътил към сблъсък с Доналд Тръмп, след като американският президент се опитва да изведе САЩ от войната макар целите и на двамата да остават неизпълнени, а израелските военни операции в Ливан са в застой.

Засега израелските представители са предпазливи в публичните си изявления от страх да не подразнят най-важния си съюзник, известен с острата си реакция към критиците. В разговори при закрити врата обаче раздразнението е очевидно. Предварителното споразумение е "ужасно за Израел", заяви висш израелски официален представител, давайки откровена оценка при условие за анонимност. "И няма никой в израелското ръководство, който да го вижда по друг начин – от премиера до началника на генералния щаб." 

Нетаняху и Тръмп многократно са имали разногласия заради отказа на Израел да ограничи действията си срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан, а прекратяването на военните действия в Ливан е ключово изискване на Иран. 

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В началото на месеца Тръмп нарече Нетаняху "напълно луд" по време на разгорещен телефонен разговор, като му нареди да не нанася удари по Бейрут, докато САЩ се опитват да сключат споразумение с Иран. Нетаняху отмени атаките същия ден, но нанесе удари по южните предградия на Бейрут седмица по-късно, което провокира ирански ракетни удари срещу Израел и публично осъждане на действията на двете страни от страна на Тръмп.

На пресконференция в Йерусалим късно вчера Нетаняху призна, че той и Тръмп понякога са имали различия. "Той е президентът на САЩ, аз съм министър-председателят на Израел. Много пъти сме на едно мнение, а има моменти, в които не сме толкова съгласни. Аз отговарям за интересите на Израел в сферата на сигурността", заяви Нетаняху. 

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Нетаняху, за когото прогнозите предсказват загуба на предстоящите през есента избори, може да е по-склонен да се противопостави на Тръмп на фона на нарастващия скептицизъм сред израелците към ангажимента на американския президент със сигурността на Израел. 

"Това е доста ярък момент на разминаване на интересите", каза Дан Шапиро, бивш американски посланик в Израел по време на администрацията на Обама, който сега работи в Атлантическия съвет, мозъчен тръст. "Той ще се опита да не се противопостави открито (на споразумението), за да не влезе в конфликт с Тръмп", каза Шапиро. "Но ще даде да се разбере, че Израел не е обвързан с него и си запазва правото на (самоотбрана)." 

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ИЗРАЕЛ ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ Е ОБВЪРЗАН С АМЕРИКАНСКО-ИРАНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Очаква се меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран да бъде подписан в петък в Швейцария. Въпреки че точните условия не станаха веднага известни, Пакистан, посредникът в преговорите, заяви, че споразумението предвижда трайно прекратяване на военните операции по всички фронтове, включително в Ливан.

Нетаняху заяви, че Израел ще запази силите си в Южен Ливан и "свободата си на действие" при атаки на "Хизбула". 

"Иран искаше да се оттеглим оттам, но аз не отстъпих", каза той пред репортери. "Запазваме свободата си на действие и зоната за сигурност, за да защитим жителите на северната част на страната", добави той.

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Двама израелски представители пък заявиха, че Израел е бил изненадан миналата седмица, когато Тръмп за първи път заяви, че споразумението с Иран е напът да бъде сключено. Те признаха, че Израел е имал малък успех в оказването на влияние върху преговорите.

НЕТАНЯХУ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ КАТО ПРИЕМЛИВО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КАЗВА АНАЛИЗАТОР

Нетаняху, който често влизаше в сблъсъци с Вашингтон по време на управлението на американските президенти демократи Барак Обама и Джо Байдън, отдавна се представя пред израелската общественост като човек, който умее по уникален начин да работи с републиканеца Тръмп. 

По време на изборите през 2019 г. Нетаняху постави огромни предизборни билбордове в Тел Авив и Йерусалим, на които се виждаше как той и Тръмп се усмихват и си стискат ръцете. 

Сега обаче споразумението между САЩ и Иран подкопава аргумента на Нетаняху, че близките му отношения с Тръмп го отличават от другите кандидати за премиер, каза Джонатан Райнхолд, политолог от университета "Бар-Илан" близо до Тел Авив. "(Нетаняху) няма да успее да представи това споразумение като приемливо пред израелската общественост", каза Райнхолд. "Най-доброто, на което може да се надява, е те да не успеят да постигнат споразумение и войната да започне отново в полза на Израел след 60 дни."

Според проучване, публикувано в петък от Израелския институт за изследване на демокрацията, едва 41% от еврейското население на Израел смята, че тяхната сигурност е основен приоритет за Тръмп, което е спад от 64% през март.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Израел Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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