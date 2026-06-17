Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Въпреки споразумението със САЩ: Иран заплаши Израел с "твърд отговор" заради Ливан

17 юни 2026, 0:47 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Въпреки споразумението със САЩ: Иран заплаши Израел с "твърд отговор" заради Ливан

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките си в Ливан, предаде Ройтерс. Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили, след като най-малко четирима души бяха убити при израелски атаки с дронове в Южен Ливан по-рано днес.

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Всяка израелска атака срещу Ливан би нарушила сделката, предупреди, от своя страна, по-рано днес и иранският министър на външните работи Абас Арагчи. В неделя САЩ и Иран обявиха меморандум за разбирателство с цел слагане на край на войната в Близкия изток. Израел обаче не е страна по споразумението. 

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Същевременно телевизия Al Arabiya твърди, че разполага с точките на меморандума за примирие между САЩ и Иран.

Ето какво се съдържа в документа според медията:

  • Незабавен, постоянен край на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.
  • САЩ незабавно вдигат морската блокада на Иран, без повече „намеса“.
  • САЩ оттеглят всички сили от региона в рамките на един месец след окончателното споразумение.
  • Иран вдига блокадата на Ормузкия проток в рамките на един месец.
  • САЩ и „регионалните партньори“ се ангажират с план за възстановяване на Иран, финансиран с най-малко 300 милиарда долара.
  • Ако окончателното споразумение бъде изпълнено, САЩ премахват всички действащи санкции, включително резолюциите на ООН и МААЕ.
  • Иран се ангажира никога да не се опитва да се сдобие с ядрени оръжия; въпросът с обогатения уран ще бъде решен в окончателното споразумение, а дотогава САЩ позволяват статуквото по ядрената програма на Иран.
  • САЩ одобряват износа на ирански суров петрол (включително банкови операции, застраховки, транспорт) и размразяват всички замразени ирански средства.

По-рано днес опозиционният израелски канал N12 също обяви, че е запознат с точките от мирното споразумение. Очаква се документът да бъде обявен официално в петък след подписаването на меморандума от двете страни. 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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