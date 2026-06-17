Въпреки споразумението със САЩ: Иран заплаши Израел с "твърд отговор" заради Ливан

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките си в Ливан, предаде Ройтерс. Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили, след като най-малко четирима души бяха убити при израелски атаки с дронове в Южен Ливан по-рано днес.

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Всяка израелска атака срещу Ливан би нарушила сделката, предупреди, от своя страна, по-рано днес и иранският министър на външните работи Абас Арагчи. В неделя САЩ и Иран обявиха меморандум за разбирателство с цел слагане на край на войната в Близкия изток. Израел обаче не е страна по споразумението.

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Същевременно телевизия Al Arabiya твърди, че разполага с точките на меморандума за примирие между САЩ и Иран.

Ето какво се съдържа в документа според медията:

Незабавен, постоянен край на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

САЩ незабавно вдигат морската блокада на Иран, без повече „намеса“.

САЩ оттеглят всички сили от региона в рамките на един месец след окончателното споразумение.

Иран вдига блокадата на Ормузкия проток в рамките на един месец.

САЩ и „регионалните партньори“ се ангажират с план за възстановяване на Иран, финансиран с най-малко 300 милиарда долара.

Ако окончателното споразумение бъде изпълнено, САЩ премахват всички действащи санкции, включително резолюциите на ООН и МААЕ.

Иран се ангажира никога да не се опитва да се сдобие с ядрени оръжия; въпросът с обогатения уран ще бъде решен в окончателното споразумение, а дотогава САЩ позволяват статуквото по ядрената програма на Иран.

САЩ одобряват износа на ирански суров петрол (включително банкови операции, застраховки, транспорт) и размразяват всички замразени ирански средства.

По-рано днес опозиционният израелски канал N12 също обяви, че е запознат с точките от мирното споразумение. Очаква се документът да бъде обявен официално в петък след подписаването на меморандума от двете страни.

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