Мирът с Иран: Първа промяна в морската блокада на САЩ и сигнали, че ще е трудно

Първите ирански кораби вече са преминали линията на военноморската блокада на САЩ, която беше разположена с цел да не позволи износ на ирански петрол или каквито и да е стоки и услуги, както и внос в Иран. Това беше отговорът на САЩ на блокадата на Иран на Ормузкия проток - американският президент Доналд Тръмп настояваше, че с тази блокада всъщност САЩ спира движението в Ормузкия проток.

Сега новината, че ирански кораби са преминали без проблеми, беше съобщена от иранската информационна агенция "Фарс" - Още: Тръмп: Ормузкият проток вече е частично отворен (ВИДЕО)

Бъдещето на мира

Същевременно, Fox News зададе въпрос на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс дали в споразумението, чийто пълен текст още не е оповестен публично, е предвидено американски инспектори да проверяват по всяко време и на всяко място какво прави Иран в ядрената сфера, дали обогатява или не уран с цел създаване на оръжия и т.н. "Абсолютно. Това е нещо, за което преговаряме. Това е един от последните детайли, които ще бъдат изяснени", стана ясно от думите на Ванс, който не пропусна веднага да отклони вниманието към "сделката на Обама", в която нямало на практика работещ режим на проверки - имало там малко нещо като контрол, а Обама пуснал на Иран много пари за без нищо - Още: САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)

Hannity: Let's talk about any place, anywhere, any time. U.S. inspectors? That's part of the deal?



JD Vance: Absolutely. That's something we are negotiating over. That is one of the final details that's going to be figured out here.pic.twitter.com/lUAHUNrGO8 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Axios пък съобщи, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил Тръмп, че американското разузнаване предполага, че Иран може да не е склонен да направи ядрените отстъпки, изисквани в окончателното споразумение. Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет също са изразили съмнения, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс и пратениците на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са подкрепили споразумението.

Колко ще изкара то? Има вече сигнали, че изобщо няма да е лесно. Командващият елитните ирански части "Ал Кудс" генерал Есмаил Гаани директно похвали "Хизбула" за "представянето ѝ" във войната с Израел и обеща, че палестинското терористично движение "Хамас" ще бъде възстановено. И двете терористични организации са съюзници и проксита на Техеран.

Междувременно, бившият израелски премиер Нафтали Бенет, който има голям шанс да се върне на власт от есента на тази година, заяви следното: "Срещу иранската ос на злото – ние ще подновим напълно Доктрината "Октопод", която започнахме да прилагаме с моето правителство (бел. ред. - в тази доктрина Иран се разглежда като главата на октопода, а организации като "Хизбула" и "Хамас" - като пипала. Доктрината предвижда чрез политически, икономически, технологични и военни средства да бъде отслабван режима на аятоласите с цел в крайна сметка да падне). Едната ръка пречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, а другата ускорява краха на режима чрез политически, икономически, технологични и военни средства. Обратното броене до смяната на режима в Иран ще започне в момента, в който правителството в Израел бъде сменено.

Скоро народът на Израел ще избере ново ръководство – енергично, решително и професионално – което ще възстанови сигурността на Израел и ще се грижи за вас, израелски граждани, от все сърце".

Former Israeli PM Naftali Bennett:



Against the Iranian axis of evil — we will fully renew the Octopus Doctrine that we began implementing in my government.



One hand prevents Iran from breaking through to nuclear capability, and the other accelerates the collapse of the regime… pic.twitter.com/deM7GCYqdX — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

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